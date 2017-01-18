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    Миланов: «Во многих встречах «Спартак» победил незаслуженно»

    Болгарский полузащитник ЦСКА Георгий Миланов считает, что в текущем чемпионате «Спартак» лидирует незаслуженно, отдавая предпочтение своему клубу и «Зениту».

    «Спартак» не был лучшим по игре. Потому что я смотрел их матчи. Где-то они выигрывали на последних минутах. Во многих встречах победили незаслуженно.

    «Зенит»? Ну, тут-то понятно. Самые лучшие команды в последнее время в России – «Зенит» и ЦСКА. Я уже четыре года в клубе, и мы всегда боремся за первое место с Петербургом. Понятно, что «Спартак» сейчас стал чуть-чуть лучше. Но посмотрим, сколько очков наберут в итоге все три команды. Хотя есть еще одна хорошая – «Краснодар», – сказал Миланов.

    В текущем чемпионате ЦСКА идет на третей строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2017 07:54
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 18 января 2017, 14:34

      Такие клоуны как миланов показывают истинную конскую морду цыски

      3
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      Рейтинг: +447

      alexidj 18 января 2017, 14:17

      а ЦСКА будто везде заслуженно брал очки и не вырывал победы на последних минутах..на себя бы посмотрели..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 18 января 2017, 14:14

      ну с лавки то конечно виднее)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 января 2017, 14:03

      Забавно это слышать от коняхи... Которые дополнительно 14 очков набрали за счёт левейших пенок, левейших удалений у соперника и не засчитанных чистых голов! В своём глазу не то что бревна не видим, а телеграфного столба...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 18 января 2017, 12:27

      Ё.п.та, а сколько матчей вы заслуженно выиграли и отскочили от проигрыша???

      4
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 18 января 2017, 12:20

      Если посчитать матчи, где нам повезло или мы отскочили... Вообще без чемпионств сидели бы. Везет сильнейшим. Спартак сейчас сильнее. А если посмотреть на трансферы зимние, так вообще не представляешь, как их остановить можно...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      M.I.K.T.O.R. 18 января 2017, 11:32

      Тоже мне игрочишку нашли у кого что-то спрашивать!!!пусть на свой го.но клуб смотрит!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 11:22

      "«Спартак» не был лучшим по игре. Потому что я смотрел их матчи."

      а если бы не смотрел ,то Спартак был бы лучшим ?

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 11:19

      бомжеконь болтливый

      1
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 18 января 2017, 11:09

      Ну вот бл..ь началось,пол года прошло начал вонять..

      2
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