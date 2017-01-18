Миланов: «Во многих встречах «Спартак» победил незаслуженно»

Болгарский полузащитник ЦСКА Георгий Миланов считает, что в текущем чемпионате «Спартак» лидирует незаслуженно, отдавая предпочтение своему клубу и «Зениту».

«Спартак» не был лучшим по игре. Потому что я смотрел их матчи. Где-то они выигрывали на последних минутах. Во многих встречах победили незаслуженно.

«Зенит»? Ну, тут-то понятно. Самые лучшие команды в последнее время в России – «Зенит» и ЦСКА. Я уже четыре года в клубе, и мы всегда боремся за первое место с Петербургом. Понятно, что «Спартак» сейчас стал чуть-чуть лучше. Но посмотрим, сколько очков наберут в итоге все три команды. Хотя есть еще одна хорошая – «Краснодар», – сказал Миланов.

В текущем чемпионате ЦСКА идет на третей строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.