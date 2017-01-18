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    Облак заменит Де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

    Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак входит в трансферные интересы «Манчестер Юнайтед». Он может стать заменой Давида Де Хеа, который рассматривает предложение о переходе в мадридский «Реал».

    Стоит отметить, что 26-летний словенский голкипер в начале декабря получил травму, которая вывела его из строя по оценке специалистов на срок до четырех месяцев. Известно, что в «Челси» также следят за ходом его восстановления.

    В текущем сезоне Облак провел 15 матчей в испанской Примере, пропустив в них 13 голов.

    Источник: AS

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    18.01.2017 06:14
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 18 января 2017, 22:07

      Де Хеа пригодился бы любой команде ) ну кроме баварии )

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 января 2017, 11:44

      Манчестер сейчас развивается и становится с каждым днём сильнее.Если останется может стать легендой клуба на долгие годы.

      0
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 18 января 2017, 11:35

      Облак хорош чертяга, но нам и с Де Хеа не плохо!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 11:11

      утка

      1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 18 января 2017, 10:49

      Да неее, Манчестер это и есть Де Хеа)

      2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 18 января 2017, 10:41

      чо за бред и утиные истории?? Реал хочет взять куртуа а от де хеа он отказался

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 января 2017, 10:21

      Пусть Де Хея в МЮ остается и не надо замены ни какой !

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 18 января 2017, 09:31

      зря де хея лучше

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 января 2017, 09:22

      про наших дырокоЛватых вратарей ни слова

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 января 2017, 07:53

      Вполне логично. Более надёжного голкипера сейчас трудно найти. Только если не обмен Де Хеа на Кейлора Наваса, чего не может быть. Хотя есть ещё Шмейхель младший которому не надо адаптироваться, но за него конкуренция намного выше. Так что пусть выздоравливает. Матрасники кстати и без него справляются, а на деньги от МЮ ещё кого найдут и будет даже конкуренция во вратарской линии. В Челси нет смысла, так как Куртуа и не собирается уходить, а значит ротация там явно не грозит.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > alexis02lion 18 января 2017, 12:01

      вполне вероятно, что если Де Хеа в Реал, то МЮ доплатит, и кто-то поедет в обратном направлении, Хамес например

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > dolf666 18 января 2017, 12:12

      Хамес уже давно собирается в МЮ. Так что это реально. Я всё-таки о драфте по позиции. Вратарь на вратаря. В хоккее так бывает, а в футболе нет. Хотя может и были редкие случаи в истории.

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