Облак заменит Де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак входит в трансферные интересы «Манчестер Юнайтед». Он может стать заменой Давида Де Хеа, который рассматривает предложение о переходе в мадридский «Реал».

Стоит отметить, что 26-летний словенский голкипер в начале декабря получил травму, которая вывела его из строя по оценке специалистов на срок до четырех месяцев. Известно, что в «Челси» также следят за ходом его восстановления.

В текущем сезоне Облак провел 15 матчей в испанской Примере, пропустив в них 13 голов.