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    Симеоне разочарован травмой Облака

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после крупного поражения от «Вильярреала» (0:3) в матче 15-го тура чемпионата Испании подчеркнул, что главным разочарованием для него в этой игре стала травма голкипера Яна Облака. Напомним, что вратарь был заменен в концовке первого тайма.

    «Самое плохое – это травма Облака. Надеюсь, он получил не слишком серьезное повреждение. Я разочарован случившимся.

    В матче с «Вильярреалом» мы сделали все для того, чтобы сократить отставание. «Атлетико» борется, но результаты пока нас не радуют», – отметил Симеоне.

    Источник: Goal.com

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    13.12.2016 09:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 декабря 2016, 13:17

      Симеоне походу следующий сезон начнёт в Интере... Складывается такое ощущение что он подустал немного от команды, да и команда от него...

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    • ...
      Рейтинг: +73

      Эрк 13 декабря 2016, 09:39

      Польский вратарь)))

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      Рейтинг: +69

      tima0898 > Эрк 13 декабря 2016, 15:53

      Он из Словении, если что.

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      Рейтинг: +73

      Эрк > tima0898 13 декабря 2016, 21:14

      В новости была ошибочка, о чем я и написал)

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