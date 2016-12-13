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    «Атлетико» потерял Облака на срок до четырех месяцев

    По информации Cope, голкипер «Атлетико» Ян Облак, получивший повреждение в поединке 15-го тура Примеры с «Вильярреалом» (0:3), по всей видимости, будет вынужден пропустить достаточно продолжительный срок. Страж ворот покинул поле на 41-й минуте, у него подозрение на травму плеча.

    Теперь Облаку предстоит операция, срок восстановления после которой составит порядка трех-четырех месяцев.

    В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 23-летний словенец принял участие в 15-ти матчах, пропустив 13 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2016 17:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 13 декабря 2016, 19:20

      Хороший кипер, для команды - потеря.. Но и отдых полноценный заслужил! Здоровьичка!

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