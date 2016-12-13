«Атлетико» потерял Облака на срок до четырех месяцев

По информации Cope, голкипер «Атлетико» Ян Облак, получивший повреждение в поединке 15-го тура Примеры с «Вильярреалом» (0:3), по всей видимости, будет вынужден пропустить достаточно продолжительный срок. Страж ворот покинул поле на 41-й минуте, у него подозрение на травму плеча.

Теперь Облаку предстоит операция, срок восстановления после которой составит порядка трех-четырех месяцев.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 23-летний словенец принял участие в 15-ти матчах, пропустив 13 голов.