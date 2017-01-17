Газзаев: «ЦСКА еще вполне может выиграть чемпионат, все будет зависеть от настроя и работы тренера»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев подчеркнул, что армейцы еще не потеряли шанса побороться за золотые медали в нынешнем розыгрыше РФПЛ. Специалист считает, что состав красно-синих соответствует серьезным задачам.

После 17-ти туров подопечные Виктора Гончаренко располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

– Наверняка вас радует, что Гончаренко на первом сборе наигрывает «вашу» тактическую схему – 3-5-2?

– Ведь неслучайно сегодня в мировом футбола эта схема востребована. «Челси», «Ювентус» ее практикуют. Схема может модифицироваться и изменяться, но здесь нужно подобрать футболистов, которые ей будут соответствовать.

– В ЦСКА с этим проблем возникнуть не должно.

– Согласен. Эту схему надо наигрывать, что и делает Гончаренко. Я в принципе приветствую его выбор. Замечу, что ключевые исполнители ЦСКА – братья Березуцкие, Игнашевич, Дзагоев – знакомы с этой системой игры. Думаю, они быстро к ней адаптируются. 3-5-2 – эффективна. Мы с ЦСКА брали все титулы именно с этой схемой!

– На что армейцы могут претендовать с такой обоймой игроков?

– Определенный резерв ЦСКА, конечно, нужен. Но, думаю, армейцы все равно укомплектованы хорошими, опытными и сыгранными футболистами. Просто нужно правильно построить тренировочный процесс. Для ЦСКА еще ничего не потеряно.

– В каком смысле?

– ЦСКА еще вполне может выиграть чемпионат. Но, конечно, это будет зависеть от настроя, нацеленности на результат и работы тренера. Гончаренко впервые работает с таким серьезным клубом, но и ему самому амбиций не занимать, несмотря на молодой по тренерским меркам возраст. Если ему удастся донести свои идеи до игроков и их амбиции совпадут, мы увидим очень интересную концовку. Надеюсь, что так и будет.