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    Газзаев: «ЦСКА еще вполне может выиграть чемпионат, все будет зависеть от настроя и работы тренера»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев подчеркнул, что армейцы еще не потеряли шанса побороться за золотые медали в нынешнем розыгрыше РФПЛ. Специалист считает, что состав красно-синих соответствует серьезным задачам.

    После 17-ти туров подопечные Виктора Гончаренко располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

    – Наверняка вас радует, что Гончаренко на первом сборе наигрывает «вашу» тактическую схему – 3-5-2?

    – Ведь неслучайно сегодня в мировом футбола эта схема востребована. «Челси», «Ювентус» ее практикуют. Схема может модифицироваться и изменяться, но здесь нужно подобрать футболистов, которые ей будут соответствовать.

    – В ЦСКА с этим проблем возникнуть не должно.

    – Согласен. Эту схему надо наигрывать, что и делает Гончаренко. Я в принципе приветствую его выбор. Замечу, что ключевые исполнители ЦСКА – братья Березуцкие, Игнашевич, Дзагоев – знакомы с этой системой игры. Думаю, они быстро к ней адаптируются. 3-5-2 – эффективна. Мы с ЦСКА брали все титулы именно с этой схемой!

    – На что армейцы могут претендовать с такой обоймой игроков?

    – Определенный резерв ЦСКА, конечно, нужен. Но, думаю, армейцы все равно укомплектованы хорошими, опытными и сыгранными футболистами. Просто нужно правильно построить тренировочный процесс. Для ЦСКА еще ничего не потеряно.

    – В каком смысле?

    – ЦСКА еще вполне может выиграть чемпионат. Но, конечно, это будет зависеть от настроя, нацеленности на результат и работы тренера. Гончаренко впервые работает с таким серьезным клубом, но и ему самому амбиций не занимать, несмотря на молодой по тренерским меркам возраст. Если ему удастся донести свои идеи до игроков и их амбиции совпадут, мы увидим очень интересную концовку. Надеюсь, что так и будет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2017 20:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 18 января 2017, 02:25

      Удачи ЦСКА и Гончаренко

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 17 января 2017, 21:02

      Все еще впереди.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 17 января 2017, 20:55

      Удачи Гончаренко!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 > АЛЕКС 58 17 января 2017, 21:08

      минусуешь падлюка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > АЛЕКС 58 18 января 2017, 13:35

      ответить не чего
      ставь минус сыкло

      -1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 января 2017, 20:54

      Надеемся. Верим. Удачи ЦСКА!!!

      1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > VIPded 17 января 2017, 21:01

      у вас надежда на работу с судьями

      -2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 января 2017, 20:43

      Ничего ещё не потеряно, главное - ставить игру и не зацикливаться на этом отрыве красно-белых в восемь очков. Футбольная жизнь через 13 туров в РФПЛ не заканчивается, нужно наиграть состав так, чтобы в Европе стыдно за игру не было! И схема 3-5-2 подходит, ибо она наиболее гибкая. И скажу совсем уж сегодня "крамольную" мысль: Сергей Игнашевич своего последнего слова в футболе ещё не сказал! Он его скажет ещё при Гончаренко!

      2
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      Рейтинг: +933

      alll-1 17 января 2017, 20:42

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      кони будут 6

      -4
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > yarik1_78 17 января 2017, 20:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      у тебя чего там сиська подоспела
      так иди кормись и в люлю

      -4
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 17 января 2017, 20:33

      И еще надо чтобы прямые соперники теряли очки.А очки терять будут все.

      2
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