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  • Газзаев: «ЦСКА еще вполне может выиграть чемпионат, все будет зависеть от настроя и работы тренера»

Газзаев: «ЦСКА еще вполне может выиграть чемпионат, все будет зависеть от настроя и работы тренера»

17 января 2017, 20:11
13

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев подчеркнул, что армейцы еще не потеряли шанса побороться за золотые медали в нынешнем розыгрыше РФПЛ. Специалист считает, что состав красно-синих соответствует серьезным задачам.

После 17-ти туров подопечные Виктора Гончаренко располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

– Наверняка вас радует, что Гончаренко на первом сборе наигрывает «вашу» тактическую схему – 3-5-2?

– Ведь неслучайно сегодня в мировом футбола эта схема востребована. «Челси», «Ювентус» ее практикуют. Схема может модифицироваться и изменяться, но здесь нужно подобрать футболистов, которые ей будут соответствовать.

– В ЦСКА с этим проблем возникнуть не должно.

– Согласен. Эту схему надо наигрывать, что и делает Гончаренко. Я в принципе приветствую его выбор. Замечу, что ключевые исполнители ЦСКА – братья Березуцкие, Игнашевич, Дзагоев – знакомы с этой системой игры. Думаю, они быстро к ней адаптируются. 3-5-2 – эффективна. Мы с ЦСКА брали все титулы именно с этой схемой!

– На что армейцы могут претендовать с такой обоймой игроков?

– Определенный резерв ЦСКА, конечно, нужен. Но, думаю, армейцы все равно укомплектованы хорошими, опытными и сыгранными футболистами. Просто нужно правильно построить тренировочный процесс. Для ЦСКА еще ничего не потеряно.

– В каком смысле?

– ЦСКА еще вполне может выиграть чемпионат. Но, конечно, это будет зависеть от настроя, нацеленности на результат и работы тренера. Гончаренко впервые работает с таким серьезным клубом, но и ему самому амбиций не занимать, несмотря на молодой по тренерским меркам возраст. Если ему удастся донести свои идеи до игроков и их амбиции совпадут, мы увидим очень интересную концовку. Надеюсь, что так и будет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Аскорбин
1484674381
И еще надо чтобы прямые соперники теряли очки.А очки терять будут все.
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alll-1
1484674963
кони будут 6
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cska-62
1484674985
Ничего ещё не потеряно, главное - ставить игру и не зацикливаться на этом отрыве красно-белых в восемь очков. Футбольная жизнь через 13 туров в РФПЛ не заканчивается, нужно наиграть состав так, чтобы в Европе стыдно за игру не было! И схема 3-5-2 подходит, ибо она наиболее гибкая. И скажу совсем уж сегодня "крамольную" мысль: Сергей Игнашевич своего последнего слова в футболе ещё не сказал! Он его скажет ещё при Гончаренко!
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VVM1964
1484675007
МАЛОВЕРОЯТНО .
Ответить
VIPded
1484675688
Надеемся. Верим. Удачи ЦСКА!!!
Ответить
АЛЕКС 58
1484675731
Удачи Гончаренко!!!
Ответить
prtcs
1484676168
Все еще впереди.
Ответить
Nerlinger
1484695516
Удачи ЦСКА и Гончаренко
Ответить
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