Товарищеский матч. «Зенит» 14 раз огорчил молодежку оманского «Сухара», Данни отметился голом

«Зенит» в товарищеском матче нанес сокрушительное поражение молодежному составу оманского клуба «Сухар». По хет-трику на свой счет записали нападающие Лука Джорджевич и Александр Кокорин, дублями отметились Роберт Мак и защитник Сергей Зуйков. Отметим, что один из голов забил вернувшийся на поле после тяжелой травмы хавбек Данни.

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Сухар-мол. (Оман) – 14:1

Голы у «Зенита»: Цаллагов, 9; Джорджевич, 11, 31, 37; Могилевец, 15; Мак, 28, 68; Мусаев, 34; Зуйков, 44, 72; Кокорин, 55, 58, 66; Данни, 80.

Зенит: Бабурин (М. Кержаков, 62), Зуйков, Нету (Кришито, 41), Йованович (Эрнани, 41), Чернов, Мусаев, Цаллагов, Могилевец (Данни, 41), Молло (Лесовой, 41), Мак, Джорджевич (Кокорин, 41).