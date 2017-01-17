Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Товарищеский матч. «Зенит» 14 раз огорчил молодежку оманского «Сухара», Данни отметился голом

Товарищеский матч. «Зенит» 14 раз огорчил молодежку оманского «Сухара», Данни отметился голом

17 января 2017, 19:13
26

«Зенит» в товарищеском матче нанес сокрушительное поражение молодежному составу оманского клуба «Сухар». По хет-трику на свой счет записали нападающие Лука Джорджевич и Александр Кокорин, дублями отметились Роберт Мак и защитник Сергей Зуйков. Отметим, что один из голов забил вернувшийся на поле после тяжелой травмы хавбек Данни.

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Сухар-мол. (Оман) – 14:1

Голы у «Зенита»: Цаллагов, 9; Джорджевич, 11, 31, 37; Могилевец, 15; Мак, 28, 68; Мусаев, 34; Зуйков, 44, 72; Кокорин, 55, 58, 66; Данни, 80.

Зенит: Бабурин (М. Кержаков, 62), Зуйков, Нету (Кришито, 41), Йованович (Эрнани, 41), Чернов, Мусаев, Цаллагов, Могилевец (Данни, 41), Молло (Лесовой, 41), Мак, Джорджевич (Кокорин, 41).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alll-1
1484670009
смех по слабей то нет ни кого
Ответить
Koreez
1484670495
надеюсь эти голы и это игра принесут много уверенности игрокам , и настроение отличного.
Ответить
Gullit 76
1484670950
очередная эпическая победа!
Ответить
pntrz
1484671021
Основа, против молодежки из Омана, мощно
Ответить
shinnik
1484674585
ну,спедофилили,чё так орать,то..)
Ответить
alex742
1484674894
один гол всё таки пропустили)))
Ответить
Hedin
1484676548
Вот это да, это я понимаю, так держать,14 раз обыграть не пойми кого, красапеты
Ответить
grafff
1484676636
надо было ещё с ветеранами этого клуба сыграть
Ответить
polt
1484678318
Между собой играть будет больше пользы. Выпендрежь.
Ответить
dyema
1484680457
Самое интересное в этой новости - это много новых имён, а результат интересен только злопыхателям......Есть о чём пофлудить)))
Ответить
Главные новости
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
1
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
4
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
5
Все новости
Все новости
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
4
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
5
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
4
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
3
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
3
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
3
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
5
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
7
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
18
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+