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    Товарищеский матч. «Зенит» 14 раз огорчил молодежку оманского «Сухара», Данни отметился голом

    «Зенит» в товарищеском матче нанес сокрушительное поражение молодежному составу оманского клуба «Сухар». По хет-трику на свой счет записали нападающие Лука Джорджевич и Александр Кокорин, дублями отметились Роберт Мак и защитник Сергей Зуйков. Отметим, что один из голов забил вернувшийся на поле после тяжелой травмы хавбек Данни.

    Товарищеский матч

    Зенит (Россия) – Сухар-мол. (Оман) – 14:1

    Голы у «Зенита»: Цаллагов, 9; Джорджевич, 11, 31, 37; Могилевец, 15; Мак, 28, 68; Мусаев, 34; Зуйков, 44, 72; Кокорин, 55, 58, 66; Данни, 80.

    Зенит: Бабурин (М. Кержаков, 62), Зуйков, Нету (Кришито, 41), Йованович (Эрнани, 41), Чернов, Мусаев, Цаллагов, Могилевец (Данни, 41), Молло (Лесовой, 41), Мак, Джорджевич (Кокорин, 41).

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2017 19:13
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    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +10

      yuraso66 18 января 2017, 10:52

      где Дзюба? уже в Китае?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 января 2017, 10:43

      Сколько радости

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 18 января 2017, 08:46

      А Данни красава! Решающий мяч забил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 января 2017, 01:19

      А с челябинским тракторным заводом не пробовали играть?????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 18 января 2017, 00:54

      cчет волебольный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 18 января 2017, 00:45

      ..."прикольно" тренируются...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 17 января 2017, 22:14

      Самое интересное в этой новости - это много новых имён, а результат интересен только злопыхателям......Есть о чём пофлудить)))

      4
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      Рейтинг: +4934

      polt 17 января 2017, 21:38

      Между собой играть будет больше пользы. Выпендрежь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик > polt 17 января 2017, 22:30

      соглашусь. наверное получилась тренировка без напряга

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      grafff 17 января 2017, 21:10

      надо было ещё с ветеранами этого клуба сыграть

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Hedin 17 января 2017, 21:09

      Вот это да, это я понимаю, так держать,14 раз обыграть не пойми кого, красапеты

      -3
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      ...
      Рейтинг: +6009

      GoldPlayFIFARus9 > Hedin 17 января 2017, 21:21

      Ты,дегенерат.Это товарищеские матчи для набора формы

      -1
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