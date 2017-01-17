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    Санья оштрафован на 40 тысяч за язвительный пост о работе судьи Мэйсона

    Футбольная ассоциация Англии выписала штраф защитнику «Манчестер Сити» Бакари Санья. Футболист должен будет выплатить 40 тысяч фунтов стерлингов за язвительный пост в социальной сети в адрес арбитра матча с «Бернли» (2:1) в начале января Ли Мэйсона. Тогда судья в первом тайме оставил манкунианцев в меньшинстве, показав красную карточку Фернандиньо.

    «Вдесятером против двенадцати. Однако мы продолжали сражаться и победили», – написал Санья. Позже футболист переписал пост, убрав высказывание про численное преимущество соперника.

    Источник: АПЛ

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    17.01.2017 18:54
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