Санья оштрафован на 40 тысяч за язвительный пост о работе судьи Мэйсона

Футбольная ассоциация Англии выписала штраф защитнику «Манчестер Сити» Бакари Санья. Футболист должен будет выплатить 40 тысяч фунтов стерлингов за язвительный пост в социальной сети в адрес арбитра матча с «Бернли» (2:1) в начале января Ли Мэйсона. Тогда судья в первом тайме оставил манкунианцев в меньшинстве, показав красную карточку Фернандиньо.

«Вдесятером против двенадцати. Однако мы продолжали сражаться и победили», – написал Санья. Позже футболист переписал пост, убрав высказывание про численное преимущество соперника.