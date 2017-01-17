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    Луис Адриано: «Луческу мне почти как отец, матч с «Зенитом» будет принципиальным»

    Новичок «Спартака» нападающий Луис Адриано отметил, что знаком с целью команды на сезон. Футболист так же подчеркнул принципиальность для него игры с «Зенитом», который возглавляет Мирча Луческу. Бразилец до переезда в Италию играл в «Шахтере» под руководством специалиста.

    «Безусловно, цель — быть на первом месте. Я знаю, что мы превосходим «Зенит» на пять очков. Буду с честью защищать цвета «Спартака», чтобы помочь команде стать чемпионом.

    Чувствую себя очень хорошо, единственное, немного устал после перелета. Это немного утомило меня, а так, я готов. Хочу показать намного выше уровень игры, чем в «Шахтере». Конечно, я буду максимально отдаваться на поле против Луческу, считаю его почти своим отцом, поэтому для меня это будет значимый матч. Я рад возможности играть за «Спартак», – заявил Адриано.

    5 причин, почему Луис Адриано – крутое усиление для «Спартака»

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.01.2017 17:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 января 2017, 20:24

      Пусть все так и будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 17 января 2017, 19:09

      трешку им отгрузишь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin 17 января 2017, 18:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      оо расхрюкался ты сначала выйди сыграй)

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 17 января 2017, 18:46

      Луческу покажет ему, в какие ворота надо забивать ))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +20

      baztazz 17 января 2017, 17:31

      остаётся надеяться, что это не пустые слова.

      2
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