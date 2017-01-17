Луис Адриано: «Луческу мне почти как отец, матч с «Зенитом» будет принципиальным»

Новичок «Спартака» нападающий Луис Адриано отметил, что знаком с целью команды на сезон. Футболист так же подчеркнул принципиальность для него игры с «Зенитом», который возглавляет Мирча Луческу. Бразилец до переезда в Италию играл в «Шахтере» под руководством специалиста.

«Безусловно, цель — быть на первом месте. Я знаю, что мы превосходим «Зенит» на пять очков. Буду с честью защищать цвета «Спартака», чтобы помочь команде стать чемпионом.

Чувствую себя очень хорошо, единственное, немного устал после перелета. Это немного утомило меня, а так, я готов. Хочу показать намного выше уровень игры, чем в «Шахтере». Конечно, я буду максимально отдаваться на поле против Луческу, считаю его почти своим отцом, поэтому для меня это будет значимый матч. Я рад возможности играть за «Спартак», – заявил Адриано.

5 причин, почему Луис Адриано – крутое усиление для «Спартака»