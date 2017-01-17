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    Созин: «ЦСКА? Армейцам надо дотерпеть и доиграть этот сезон»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин дал оценку состоянию ЦСКА перед стартом второй части сезона. Эксперт считает, что клубу в нынешней ситуации требуется просто доиграть чемпионат, а после думать об усилении состава.

    «Что касается ЦСКА, то Гинер нормализует ситуацию. Евгений Леннорович – сильный управленец. У таких сложности бывают, но непродолжительные. Армейцам надо дотерпеть и доиграть этот сезон. А там уже возможно будет усиление», – заявил Созин.

    ЦСКА после 17 туров занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.01.2017 14:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 17 января 2017, 18:44

      Даже если дадим слабину,то только спартаку..не на долго..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 17 января 2017, 16:24

      Все знают,что ЦСКА надо.

      3
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