Созин: «ЦСКА? Армейцам надо дотерпеть и доиграть этот сезон»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин дал оценку состоянию ЦСКА перед стартом второй части сезона. Эксперт считает, что клубу в нынешней ситуации требуется просто доиграть чемпионат, а после думать об усилении состава.

«Что касается ЦСКА, то Гинер нормализует ситуацию. Евгений Леннорович – сильный управленец. У таких сложности бывают, но непродолжительные. Армейцам надо дотерпеть и доиграть этот сезон. А там уже возможно будет усиление», – заявил Созин.

ЦСКА после 17 туров занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место.