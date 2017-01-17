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    Бубнов: «Панченко может перейти в «Локомотив»? Отец же ему не враг»

    Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Кирилла Панченко в «Локомотив». Футболист принадлежит ЦСКА, а в «Динамо» выступает на правах аренды. Бело-голубые имеют право выкупить трансфер форварда летом этого года.

    «Панченко ведь и в сборную привлекался. О его переходе в «Локомотив» заговорили, потому что там работает в селекции его отец. А отец не враг своему сыну. Панченко нужна постоянная игровая практика. А в «Динамо» он является незаменимым игроком. В «Локомотиве» никто не гарантирует ему место в основе. В ЦСКА он тоже может вернуться. Скорее он окажется у армейцев, чем перейдет в «Локомотив». К тому же Панченко может вернуться в РФПЛ вместе с «Динамо», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    17.01.2017 12:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 17 января 2017, 22:55

      Панченко никуда не надо переходить -если хочет играть

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 17 января 2017, 22:53

      В зенит и ЦСКА берут способных ребят - деньги есть и держат их на лавке что брать и выпускать на 5-10 минут - что покажешь за это время - а если к этому еще ошибку совершит - пиши все пропало

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 17 января 2017, 21:14

      лучший вариант динамо

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 17 января 2017, 19:31

      Панченко усилил бы Локо, но перейдет вряд ли.

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 17 января 2017, 14:09

      Cлуцкого нет, а Гончаренко может и найти к нему подход и место на поле. Впрочем и в "Динамо" у Панченко всё отлично, единственно, конечно, это перспективы этого клуба в РФПЛ.

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      Рейтинг: +158

      dimon2602 17 января 2017, 13:13

      Естественно его вернут армейцы, нормальный игрок

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