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  • Бубнов: «Панченко может перейти в «Локомотив»? Отец же ему не враг»

Бубнов: «Панченко может перейти в «Локомотив»? Отец же ему не враг»

17 января 2017, 12:03
6

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Кирилла Панченко в «Локомотив». Футболист принадлежит ЦСКА, а в «Динамо» выступает на правах аренды. Бело-голубые имеют право выкупить трансфер форварда летом этого года.

«Панченко ведь и в сборную привлекался. О его переходе в «Локомотив» заговорили, потому что там работает в селекции его отец. А отец не враг своему сыну. Панченко нужна постоянная игровая практика. А в «Динамо» он является незаменимым игроком. В «Локомотиве» никто не гарантирует ему место в основе. В ЦСКА он тоже может вернуться. Скорее он окажется у армейцев, чем перейдет в «Локомотив». К тому же Панченко может вернуться в РФПЛ вместе с «Динамо», – заявил Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Локомотив Динамо ЦСКА Панченко Кирилл Бубнов Александр
Комментарии (6)
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dimon2602
1484648029
Естественно его вернут армейцы, нормальный игрок
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Tostao
1484651395
Cлуцкого нет, а Гончаренко может и найти к нему подход и место на поле. Впрочем и в "Динамо" у Панченко всё отлично, единственно, конечно, это перспективы этого клуба в РФПЛ.
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Антибиотик
1484670719
Панченко усилил бы Локо, но перейдет вряд ли.
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Sergej-74
1484676861
лучший вариант динамо
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ijgjr
1484682816
В зенит и ЦСКА берут способных ребят - деньги есть и держат их на лавке что брать и выпускать на 5-10 минут - что покажешь за это время - а если к этому еще ошибку совершит - пиши все пропало
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ijgjr
1484682909
Панченко никуда не надо переходить -если хочет играть
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