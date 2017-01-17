Бубнов: «Панченко может перейти в «Локомотив»? Отец же ему не враг»

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Кирилла Панченко в «Локомотив». Футболист принадлежит ЦСКА, а в «Динамо» выступает на правах аренды. Бело-голубые имеют право выкупить трансфер форварда летом этого года.

«Панченко ведь и в сборную привлекался. О его переходе в «Локомотив» заговорили, потому что там работает в селекции его отец. А отец не враг своему сыну. Панченко нужна постоянная игровая практика. А в «Динамо» он является незаменимым игроком. В «Локомотиве» никто не гарантирует ему место в основе. В ЦСКА он тоже может вернуться. Скорее он окажется у армейцев, чем перейдет в «Локомотив». К тому же Панченко может вернуться в РФПЛ вместе с «Динамо», – заявил Бубнов.