Червиченко: «Самедов и Селихов – это два плюса, Адриано – жирный минус»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко скептически оценивает переход Луиса Адриано в стан красно-белых.

«Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу хорошо знает Луиса Адриано, но почему-то сине-бело-голубым бразилец оказался не нужен, они не проявляли интерес. И если Самедов и Селихов – это два плюса, то Адриано – жирный минус. Он – протеже Карреры, но где гарантия, что итальянец в «Спартаке» надолго? А затраты на этого нападающего составят, между прочим, около 16 миллионов евро. А если не будет забивать? Русская рулетка – попал-не попал. На мой взгляд, этот трансфер грозит стать внутренней проблемой «Спартака», – подытожил Червиченко.