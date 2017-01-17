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  • Червиченко: «Самедов и Селихов – это два плюса, Адриано – жирный минус»

Червиченко: «Самедов и Селихов – это два плюса, Адриано – жирный минус»

17 января 2017, 01:26
23

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко скептически оценивает переход Луиса Адриано в стан красно-белых.

«Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу хорошо знает Луиса Адриано, но почему-то сине-бело-голубым бразилец оказался не нужен, они не проявляли интерес. И если Самедов и Селихов – это два плюса, то Адриано – жирный минус. Он – протеже Карреры, но где гарантия, что итальянец в «Спартаке» надолго? А затраты на этого нападающего составят, между прочим, около 16 миллионов евро. А если не будет забивать? Русская рулетка – попал-не попал. На мой взгляд, этот трансфер грозит стать внутренней проблемой «Спартака», – подытожил Червиченко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Червиченко Андрей
Комментарии (23)
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Nesterenko
1484610699
Бомбардир, зачем выкладывать мнение абсолютно некомпетентного и развалившего Спартак человека. Червиченко - самый большой и жирный МИНУС Спартака за всю историю.
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mutabor0992
1484616108
У жиробаса походу мозг заплыл!Самедов старый плавучий чемодан...Так что минус это Самедов...Ну и сам Червень!
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dimsok
1484627047
Он вслед за Спартаком вчера в студии Матч-ТВ чуть кресло не развалил...
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Диктор
1484629106
Когда уже этого ЧЕРВЯ печатать перестанут-неужели редакции непонятно-нам не интересно слушать его некомпетентное мнение.
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Pro100Kid
1484631304
Жирный только Черевченко)Каррера видел Адриано в серии А, плюс итальянец - хороший мотиватор и сможет заставить Адриано показывать прежний уровень футбола ( к тому же РПФЛ слабее серии А).
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maior-60
1484632223
Червяк все никак не успокоится. Он уже давно никто для Спартака и звать его никем. Тем не менее нос свой поганый сует по-прежнему.
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KARAT777
1484633332
он нулевый у него нет игровой практики, но с Анжи и Томью он может себя проявить
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filosof sparty
1484635326
А где он 16млн увидел??? Трансфер безусловно рисковый, но…где ещё взять напа за лям, да ещё и с опытом в лиге, подобной нашей? Единственный минус, это его зп
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subbotaspartak
1484636149
Как себя покажет Адриано мы только предполагаем, А кто из вас двоих жирный - мы знаем.
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ivanthebest
1484654877
Шавка лает, караван идёт. Едем дальше, следующая новость!)
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