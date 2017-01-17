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    Червиченко: «Самедов и Селихов – это два плюса, Адриано – жирный минус»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко скептически оценивает переход Луиса Адриано в стан красно-белых.

    «Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу хорошо знает Луиса Адриано, но почему-то сине-бело-голубым бразилец оказался не нужен, они не проявляли интерес. И если Самедов и Селихов – это два плюса, то Адриано – жирный минус. Он – протеже Карреры, но где гарантия, что итальянец в «Спартаке» надолго? А затраты на этого нападающего составят, между прочим, около 16 миллионов евро. А если не будет забивать? Русская рулетка – попал-не попал. На мой взгляд, этот трансфер грозит стать внутренней проблемой «Спартака», – подытожил Червиченко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.01.2017 01:26
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 января 2017, 15:07

      Шавка лает, караван идёт. Едем дальше, следующая новость!)

      0
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      Рейтинг: +10

      morya40k 17 января 2017, 11:13

      ну незнаю..в шахтёре он здорово играл!!!

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 января 2017, 09:55

      Как себя покажет Адриано мы только предполагаем,
      А кто из вас двоих жирный - мы знаем.

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 января 2017, 09:42

      А где он 16млн увидел??? Трансфер безусловно рисковый, но…где ещё взять напа за лям, да ещё и с опытом в лиге, подобной нашей? Единственный минус, это его зп

      -1
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс > filosof sparty 17 января 2017, 11:09

      Тут подразумевались затраты на контракт.Неустойка(в случае расторжения досрочного) как всегда больно ударит по бюджету,было бы разумно подписать Адриано по схеме 0,5+3(с опцией продления при определённо выполненных условиях).А вообще если честно я ждал иного форварда,бразилец тяжеловат,возраст не добавил ему скорости,в целом это кандидатура не однозначная.Но будем довольствоваться тем что имеем,главное чтобы вся команда не становилась медленнее.Посмотрим как он возвращаться при потерях будет,впрочем думаю у Карреры в этом компоненте не забалуешь)

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > ДикийАлекс 17 января 2017, 20:42

      Согласен полность! Я просто написал, что это не такой уж дорогой и плохой трансфер, а дальше будем посмотреть

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 17 января 2017, 09:08

      он нулевый у него нет игровой практики, но с Анжи и Томью он может себя проявить

      -1
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 17 января 2017, 08:50

      Червяк все никак не успокоится. Он уже давно никто для Спартака и звать его никем. Тем не менее нос свой поганый сует по-прежнему.

      -1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 17 января 2017, 08:35

      Жирный только Черевченко)Каррера видел Адриано в серии А, плюс итальянец - хороший мотиватор и сможет заставить Адриано показывать прежний уровень футбола ( к тому же РПФЛ слабее серии А).

      2
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      Рейтинг: +1126

      richi > Pro100Kid 17 января 2017, 08:38

      При чем здесь Черевченко?

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > richi 17 января 2017, 08:54

      *Описочка вышла.Червиченко.Черевченко,честное слово,обидеть не хотел)

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 17 января 2017, 08:09

      +++++

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 января 2017, 07:58

      Когда уже этого ЧЕРВЯ печатать перестанут-неужели редакции непонятно-нам не интересно слушать его некомпетентное мнение.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 17 января 2017, 08:58

      Но тем не менее ты прочитал и отписался)))))

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 17 января 2017, 07:49

      )))

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      Рейтинг: +2214

      RusikLand > Lev Aleks 17 января 2017, 08:26

      )

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