Дзюба назвал Кокорина «мозолью»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в шутку назвал партнера по команде Александра Кокорина «мозолью». По его словам, это связано с тем, что на сборах в ОАЭ ноги форварда покрылись данными деформациями кожи.

– Почему на тренировках называете Александра Кокорина «Мозоль»?

– Потому что у него из 10 пальцев восемь в мозолях, и две пятки туда же. Ножки распухли, наверное, поэтому в бутсы уже не помещаются. Ну ничего, все нормально будет. Лечу его как могу, мажу мазями, поэтому все нормально будет.

Напомним, сегодня «Зенит» в товарищеском матче обыграл китайский «Чанчунь Ятай» со счетом 5:2. В этой игре Дзюба отметился дублем.