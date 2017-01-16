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    Дзюба назвал Кокорина «мозолью»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в шутку назвал партнера по команде Александра Кокорина «мозолью». По его словам, это связано с тем, что на сборах в ОАЭ ноги форварда покрылись данными деформациями кожи.

    – Почему на тренировках называете Александра Кокорина «Мозоль»?

    – Потому что у него из 10 пальцев восемь в мозолях, и две пятки туда же. Ножки распухли, наверное, поэтому в бутсы уже не помещаются. Ну ничего, все нормально будет. Лечу его как могу, мажу мазями, поэтому все нормально будет.

    Напомним, сегодня «Зенит» в товарищеском матче обыграл китайский «Чанчунь Ятай» со счетом 5:2. В этой игре Дзюба отметился дублем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2017 21:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2336

      den161 17 января 2017, 09:43

      Дзюба мажет мазью ноги кокорина????...... е@ать-колотить ребята ...... мамаев не ревнует то хоть...
      фу бля....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 > den161 17 января 2017, 15:00

      Есть где то статься, что Дзюба валит в Китай, видать устал ноги Кокорину мазать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 16 января 2017, 23:59

      мазями друг друга мажут

      голубизна так и прет

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > alll-1 17 января 2017, 05:18

      мда...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 16 января 2017, 22:48

      Может геморрой?

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 16 января 2017, 22:44

      ...Слюшай, дарагой, а геморрой лечишь?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > GoLenaStop 16 января 2017, 22:47

      Смелая барышня. Смотрите, могут заклевать фанаты!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Par Mezan 16 января 2017, 22:52

      Фанаты Кокорина? И много их?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > Par Mezan 16 января 2017, 23:05

      Ну, клюйте меня, клюйте! Сразу будет видно - кто с клювом, кто с пятаком, а кто - с доброй душой и любовью... к футболу!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > GoLenaStop 17 января 2017, 02:11

      Молодчинка, хорошо ответила...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 16 января 2017, 22:41

      он че, шампанское ногами разливал, что у него мазоли появились?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > RedGreenHooligan 17 января 2017, 05:59

      Опух от бухла, вот и натирает ножки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 16 января 2017, 22:16

      У Дзюбы на языке ещё мозоль не образовалась?

      13
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    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 16 января 2017, 22:13

      Руки Кокорина в мазолях...Обрабатывает всю команду.

      6
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 > lekseij2007 16 января 2017, 22:31

      Жжешь...

      1
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