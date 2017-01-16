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    Кубок африканских наций. Кот-д'Ивуар и Того в очном противостоянии не смогли выявить сильнейшего

    Очередной игровой день на Кубке африканский наций открылся поединком сборных Кот-д'Ивуара и Того. Несмотря на заметное преимущество ивуарийцев, счет в матче так и не был открыт. Таким образом, обе команды записали в свой актив по одному очку и возглавили группу С. Позднее сыграют сборные ДР Конго и Марокко. Их встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

    Кубок африканский наций. Группа С. 1-й тур

    Кот-д'Ивуар – Того – 0:0

    Календарь Кубка Африканских наций

    Феерия звезд, танцы и другие причины, почему нельзя пропустить Кубок Африки

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2017 20:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 января 2017, 23:27

      Жаль...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 16 января 2017, 21:26

      я на победу Ивуарийцев ставил и ТМ

      0
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