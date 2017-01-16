Кубок африканских наций. Кот-д'Ивуар и Того в очном противостоянии не смогли выявить сильнейшего

Очередной игровой день на Кубке африканский наций открылся поединком сборных Кот-д'Ивуара и Того. Несмотря на заметное преимущество ивуарийцев, счет в матче так и не был открыт. Таким образом, обе команды записали в свой актив по одному очку и возглавили группу С. Позднее сыграют сборные ДР Конго и Марокко. Их встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Кубок африканский наций. Группа С. 1-й тур

Кот-д'Ивуар – Того – 0:0

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