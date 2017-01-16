Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба: «От таких предложений не отказываются, уезжаю в Китай»

Дзюба: «От таких предложений не отказываются, уезжаю в Китай»

16 января 2017, 20:23
53

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на своей странице в одной из социальных сетей заявил, что уезжает в Китай, сопроводив фото, где он обнимает Александра Кокорина, двумя смайликами.

Ранее в китайские клубы перебрались одноклубники Дзюбы Халк и Аксель Витсель.

В составе «Зенита» Дзюба выступает с 2015 года, перейдя в клуб с берегов Невы из московского «Спартака». В текущем сезоне он сыграл 14 матчей за сине-бело-голубых, забил восемь мячей, отдал четыре голевые передачи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Халк Витсель Аксель
Комментарии (53)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Abbey Road
1484587605
перепили... китайская белочка пришла.....
Ответить
alll-1
1484589337
проститутка
Ответить
ЮНик
1484590028
Наверное на рисовые плантации!
Ответить
lekseij2007
1484591179
Кокорин - идиот.
Ответить
АВоржев
1484592087
игрочишко
Ответить
GoLenaStop
1484592765
...Хороший был парень, большой, лентяй и балагур. Вернётся маленьким, косоглазеньким, жёлтеньким ....но богатеньким. Ждём-с... !!!
Ответить
Gazelvagen877
1484599997
А его туда кто то звал???уссаться с него и его самоуверенности.если только лапшу варить шавка продажная.очередной раз доказал,что за бабло готов лизнуть кобыле жопу
Ответить
APchelov
1484601975
Вот такой вот хуйнёй занимаются на сборах самые дорогие игроки Зенита. А потом с жалким видом будут оправдываться за поражение от тульского Арсенала
Ответить
спартач 23рус
1484617863
Да кому ты там нужен деревяшка .
Ответить
Max Urbanov
1484621093
да ты в Китае даже нах не нужен. В РФПЛ играешь только из-за Мудака, из-за лимита. Так бы давно в Амкаре играл или в Томи.
Ответить
Главные новости
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
1
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
4
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
5
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
Все новости
Все новости
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
5
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
4
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
5
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
3
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
3
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
3
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
5
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
7
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
18
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
Вчера, 17:35
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+