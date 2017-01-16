Дзюба: «От таких предложений не отказываются, уезжаю в Китай»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на своей странице в одной из социальных сетей заявил, что уезжает в Китай, сопроводив фото, где он обнимает Александра Кокорина, двумя смайликами.
Ранее в китайские клубы перебрались одноклубники Дзюбы Халк и Аксель Витсель.
В составе «Зенита» Дзюба выступает с 2015 года, перейдя в клуб с берегов Невы из московского «Спартака». В текущем сезоне он сыграл 14 матчей за сине-бело-голубых, забил восемь мячей, отдал четыре голевые передачи.
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Источник: Instagram