Ташуев может возглавить один из клубов Израиля

Экс-главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев рассказал, по какой причине он так и не договорился с «Нантом» и «Анжи», которые рассматривали его в качестве наставника в конце минувшего года. Также специалист поделился планами на ближайшее будущее.

– В «Нанте» выбирали между мной и португальцем Сержиу Консейсау, но дело в том, что весь тренерский штаб бывшего наставника команды Жерара остался, нужно было налаживать с ними коммуникацию. Я сказал, что мне нужно всего три месяца, чтобы выучить язык с преподавателем. Такое я был обязан сделать по контракту. Приняли решение выбрать португальца. С «Анжи» другая история ─ сменилось руководство. То есть, переговоры я провел с одним руководством, а на следующий день курс и вектор развития клуба резко поменялся.

─ Ждете ли вы еще предложений и готовы ли снова поработать?

─ Сегодня контакты есть еще по одному европейскому клубу, но с ним пока дела обстоят тоже непросто. Сначала была предварительная встреча, проводили переговоры, затем почему-то взяли небольшую паузу, так что сейчас я ожидаю решения. Предложение пришло из Израиля, но конкретный клуб я назвать не могу. 25-го января собираюсь туда отправиться и пообщаться с функционерами, посмотреть матчи этой команды.

─ Какое предложение – из российской Премьер-лиги или из Израиля – было бы для вас в приоритете?

─ Лучше работать у себя дома, хотя, я бы сказал даже «фифти-фифти». Очень интересно попробовать свои силы в другой стране, хотя я уже работал за границей в тогда очень сильном донецком «Металлурге». Уровень чемпионата был высокий ─ звездный «Шахтер», киевское «Динамо, «Металлист», «Днепр». В клубах было много иностранцев, коммуникацию тоже нужно было налаживать. Я работал успешно, команда выступала в Лиге Европы, так что опыт у меня есть. У нас работает в России много тренеров, которые русский язык не учат, но, тем не менее, они показывают хорошую игру. Вообще футбольный язык можно быстро выучить. Мы же тоже работали с иностранцами, а футболисты очень многие русский совсем не знают, что в российских, что украинских клубах. Когда я тренировал «Сатурн» в команде было и вовсе 16 латиноамериканских футболистов. Так что считаю другой язык абсолютно надуманной проблемой при переезде за границу.