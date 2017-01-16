Арбитражный суд удовлетворил иск авиакомпании к «Томи» на 4,6 миллиона

Арбитражный суд Красноярского края полностью удовлетворил иск авиакомпании «Турухан» к футбольному клубу «Томь» о взыскании 4,6 миллиона рублей в качестве долга за аренду самолета. Иск должен быть удовлетворен в полном размере.

Стоит отметить, что сумма основного долга составляет 4,2 миллиона рублей, а остальная сумма – проценты за фрахтование воздушного судна. Также в арбитражные суды с исками к клубу обратились несколько компаний, которые требуют взыскания разных сумм, максимальная – почти 6 миллионов.