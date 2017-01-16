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    Арбитражный суд удовлетворил иск авиакомпании к «Томи» на 4,6 миллиона

    Арбитражный суд Красноярского края полностью удовлетворил иск авиакомпании «Турухан» к футбольному клубу «Томь» о взыскании 4,6 миллиона рублей в качестве долга за аренду самолета. Иск должен быть удовлетворен в полном размере.

    Стоит отметить, что сумма основного долга составляет 4,2 миллиона рублей, а остальная сумма – проценты за фрахтование воздушного судна. Также в арбитражные суды с исками к клубу обратились несколько компаний, которые требуют взыскания разных сумм, максимальная – почти 6 миллионов.

    Источник: ТАСС

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    16.01.2017 11:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 16 января 2017, 14:41

      Отлитали к сожелению.

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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 16 января 2017, 12:18

      Жаль томь ..

      0
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