Марсело: «Расслабились, забив гол»

Защитник «Реала» Марсело призвал фанатов не отчаиваться после поражения своей команды от «Севильи» на выезде.

«Мы провели хороший матч, но расслабились в тот момент, как забили свой гол. Тяжело глотать горькую пилюлю. И терять очки. После того как «Севилья» сравняла счет, она продолжила атаковать и забила второй гол.

До окончания чемпионата еще много игр, и мы все еще на вершине. Да, сегодня мы позволили себе немного расслабиться, но нам следует извлечь урок, чтобы больше этого не повторять», – сказал Марсело.

Матч 18-го тура испанской Примеры «Севилья» – «Реал» закончился со счетом 2:1.