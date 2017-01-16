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    Марсело: «Расслабились, забив гол»

    Защитник «Реала» Марсело призвал фанатов не отчаиваться после поражения своей команды от «Севильи» на выезде.

    «Мы провели хороший матч, но расслабились в тот момент, как забили свой гол. Тяжело глотать горькую пилюлю. И терять очки. После того как «Севилья» сравняла счет, она продолжила атаковать и забила второй гол.

    До окончания чемпионата еще много игр, и мы все еще на вершине. Да, сегодня мы позволили себе немного расслабиться, но нам следует извлечь урок, чтобы больше этого не повторять», – сказал Марсело.

    Матч 18-го тура испанской Примеры «Севилья» – «Реал» закончился со счетом 2:1.

    Источник: Marca

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    16.01.2017 07:43
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