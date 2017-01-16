Владелец «Фиорентины»: «Цифры по Калиничу не соответствуют действительности»

Владелец «Фиорентины» Андреа Делла Валле прокомментировал возможность продажи форварда команды Николы Калинича в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Да, я слышал некоторые цифры, но они не соответствуют действительности. Для начала я должен поговорить с Калиничем, чтобы понять его намерения. Не исключаю, что к нам будут снова обращаться по игроку в течение ближайших дней. Пока же нет смысла говорить об этом», – приводит слова Делла Валле Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось о том, что клубы договорились о продаже футболиста за 45 миллионов. Примечательно, что данная сумма на 5 миллионов меньше той, что прописана в соглашении Калинича с итальянским клубом.

В текущем сезоне футболист провел 25 матчей в составе «Фиорентины», в которых забил 13 мячей.