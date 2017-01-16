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    Владелец «Фиорентины»: «Цифры по Калиничу не соответствуют действительности»

    Владелец «Фиорентины» Андреа Делла Валле прокомментировал возможность продажи форварда команды Николы Калинича в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    «Да, я слышал некоторые цифры, но они не соответствуют действительности. Для начала я должен поговорить с Калиничем, чтобы понять его намерения. Не исключаю, что к нам будут снова обращаться по игроку в течение ближайших дней. Пока же нет смысла говорить об этом», – приводит слова Делла Валле Sky Sport Italia.

    Ранее сообщалось о том, что клубы договорились о продаже футболиста за 45 миллионов. Примечательно, что данная сумма на 5 миллионов меньше той, что прописана в соглашении Калинича с итальянским клубом.

    В текущем сезоне футболист провел 25 матчей в составе «Фиорентины», в которых забил 13 мячей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2017 06:06
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