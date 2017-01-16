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    Каррера: «Возраст Самедова не смущает. В футбол играет человек, а не его паспорт»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение о новичках команды защитнике Георгии Джикии и хавбеке Александре Самедове. Напомним, что Джикия перешел в московский клуб из «Амкара», а Самедов ради красно-белых в ближайшее время уйдет из «Локомотива».

    «Как возникла кандидатура Джикии? Нам требовался сильный защитник, причем именно с российским паспортом. Мы остановили свой выбор на Джикии, который является прочным кандидатом в сборную. Кстати, я получил позитивные отзывы об этом исполнителе и от Станислава Черчесова, с которым мы общаемся.

    Не смущает ли меня возраст другого новичка – 33-летнего Самедова? Нет, не смущает. В футбол ведь играет человек, а не его паспорт. Самедов — классный и опытный исполнитель в хорошем физическом состоянии, способный разнообразить нашу атаку. И с мотивацией у него все в порядке, ведь я с ним общался. А без нее в «Спартаке» делать нечего», – сказал Каррера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2017 00:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 января 2017, 05:58

      Пусть все у вас получится.

      3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 января 2017, 03:10

      Это у них в Италии человек играет, а в России паспорт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Nerlinger 16 января 2017, 06:31

      Если человека мотивировать и Российский игрок вполне способен играть и до 40.

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Вахахахаха 16 января 2017, 08:37

      Получать миллионы а его еще и мотивировать надо, да за такую зарплату он пахать на поле должен, а наши только прогуливаются!

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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 16 января 2017, 00:42

      Спартаку не хватало игрока типа Самедова, после Алекса. Самедов и со стандарта подать или пробить может и с игры.

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      Рейтинг: +48

      Boby > VVM1964 16 января 2017, 04:03

      Самедов в принципе универсал. Думаю своё место найдёт.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Boby 16 января 2017, 06:50

      да ни какой он не универсал... чисто правая бровка и все... его все время на фланг тянет и левая нога не рабочая у него... в центре от Попова в Спартаке будет больше пользы, чем от самедова

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 16 января 2017, 00:30

      Будем посмотреть, Каррераверю…

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