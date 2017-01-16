Каррера: «Возраст Самедова не смущает. В футбол играет человек, а не его паспорт»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение о новичках команды защитнике Георгии Джикии и хавбеке Александре Самедове. Напомним, что Джикия перешел в московский клуб из «Амкара», а Самедов ради красно-белых в ближайшее время уйдет из «Локомотива».

«Как возникла кандидатура Джикии? Нам требовался сильный защитник, причем именно с российским паспортом. Мы остановили свой выбор на Джикии, который является прочным кандидатом в сборную. Кстати, я получил позитивные отзывы об этом исполнителе и от Станислава Черчесова, с которым мы общаемся.

Не смущает ли меня возраст другого новичка – 33-летнего Самедова? Нет, не смущает. В футбол ведь играет человек, а не его паспорт. Самедов — классный и опытный исполнитель в хорошем физическом состоянии, способный разнообразить нашу атаку. И с мотивацией у него все в порядке, ведь я с ним общался. А без нее в «Спартаке» делать нечего», – сказал Каррера.