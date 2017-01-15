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    Петраков: «Потолок зарплат в «Томи» составит 300 тысяч»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков заявил, что в команде будет введен потолок зарплат. По словам специалиста, максимум, который будут получать игроки, составит 300 тысяч рублей. Напомним, ранее из-за финансовых проблем клуб покинул ряд ведущих игроков.

    – С кем вы за это время общались по ситуации в клубе?

    – Дважды с губернатором. С Борисом Мальцевым, председателем областной думы. С вице-губернатором. В принципе вектор понятен: ставка на молодых ребят. От высокооплачиваемых игроков придется избавляться. И определить потолок зарплат, чтобы футболисты в «Томи» делали себе имя, а не получали деньги ни за что.

    – И каков будет потолок?

    – Как я понимаю, 300 тысяч рублей.

    – Какое у вас настроение после таких новостей?

    – Губернатор сказал: нужно остаться, работать с молодыми. Даже если не получится в премьер-лиге – делать хорошую команду в ФНЛ. Я сказал: пока есть шансы – надо цепляться хотя бы за переходную зону. Реакция была…

    – Какая?

    – Зацепитесь – ладно, нет – значит, нет. По-человечески губернатора понять можно. Он любит футбол, но бывают такие тяжелые моменты. Я на стороне ребят, им нужно семьи обеспечивать, однако если нет денег, что делать? Были бы – губернатор платил бы. А так… Не получается пока. Сейчас вроде что-то должно пойти, хоть с долгами рассчитаемся. В Томске никого никогда не обманывали – так сказал губернатор.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.01.2017 23:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 января 2017, 11:08

      Давно пора - 300т хорошая зарплата на большее не наиграли.

      0
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      Рейтинг: +58

      AleksandrTwo 16 января 2017, 06:44

      Добро пожаловать на один уровень с фк Тюмень!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 января 2017, 01:12

      300 штук на всех играющих - нормально..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 16 января 2017, 01:07

      И 300 штук многовато. Сороковника вполне бы хватило.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 16 января 2017, 00:30

      С НАЧАЛА РАЗВАЛЯТ ПОТОМ ДУМАЮТ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 января 2017, 00:13

      Потолок определился. Каков пол?

      1
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 16 января 2017, 00:05

      вот с такой зарплатой и будет развиваться футбол в томске

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 15 января 2017, 23:59

      Ехо рога

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 15 января 2017, 23:51

      давно пора установить потолок зарплат для клубов которые берут деньги из бюджета области, да и компаниям у которых контрольный пакет у государства!! на фиг я буду платить бабки за питерский газмяс?

      1
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      Рейтинг: +997

      egrrr 15 января 2017, 23:28

      Жаль Томь, возможно Петраков делает ставку на недооценку Томи соперниками, иначе зачем придумывать оправдание, пока чемпионат еще не закончился?)

      0
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