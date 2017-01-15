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Петраков: «Потолок зарплат в «Томи» составит 300 тысяч»

15 января 2017, 23:23
11

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков заявил, что в команде будет введен потолок зарплат. По словам специалиста, максимум, который будут получать игроки, составит 300 тысяч рублей. Напомним, ранее из-за финансовых проблем клуб покинул ряд ведущих игроков.

– С кем вы за это время общались по ситуации в клубе?

– Дважды с губернатором. С Борисом Мальцевым, председателем областной думы. С вице-губернатором. В принципе вектор понятен: ставка на молодых ребят. От высокооплачиваемых игроков придется избавляться. И определить потолок зарплат, чтобы футболисты в «Томи» делали себе имя, а не получали деньги ни за что.

– И каков будет потолок?

– Как я понимаю, 300 тысяч рублей.

– Какое у вас настроение после таких новостей?

– Губернатор сказал: нужно остаться, работать с молодыми. Даже если не получится в премьер-лиге – делать хорошую команду в ФНЛ. Я сказал: пока есть шансы – надо цепляться хотя бы за переходную зону. Реакция была…

– Какая?

– Зацепитесь – ладно, нет – значит, нет. По-человечески губернатора понять можно. Он любит футбол, но бывают такие тяжелые моменты. Я на стороне ребят, им нужно семьи обеспечивать, однако если нет денег, что делать? Были бы – губернатор платил бы. А так… Не получается пока. Сейчас вроде что-то должно пойти, хоть с долгами рассчитаемся. В Томске никого никогда не обманывали – так сказал губернатор.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Томь Петраков Валерий
Комментарии (11)
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egrrr
1484512128
Жаль Томь, возможно Петраков делает ставку на недооценку Томи соперниками, иначе зачем придумывать оправдание, пока чемпионат еще не закончился?)
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Александ1982
1484513462
давно пора установить потолок зарплат для клубов которые берут деньги из бюджета области, да и компаниям у которых контрольный пакет у государства!! на фиг я буду платить бабки за питерский газмяс?
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simoron81
1484513982
Ехо рога
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сергей николаевич
1484514347
вот с такой зарплатой и будет развиваться футбол в томске
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DIDI 23
1484514820
Потолок определился. Каков пол?
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СОКОЛ САРАТОВ
1484515847
С НАЧАЛА РАЗВАЛЯТ ПОТОМ ДУМАЮТ
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Tostao
1484518039
И 300 штук многовато. Сороковника вполне бы хватило.
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Par Mezan
1484518323
300 штук на всех играющих - нормально..
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AleksandrTwo
1484538257
Добро пожаловать на один уровень с фк Тюмень!
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Gullit 76
1484554113
Давно пора - 300т хорошая зарплата на большее не наиграли.
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