Петраков: «Потолок зарплат в «Томи» составит 300 тысяч»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков заявил, что в команде будет введен потолок зарплат. По словам специалиста, максимум, который будут получать игроки, составит 300 тысяч рублей. Напомним, ранее из-за финансовых проблем клуб покинул ряд ведущих игроков.

– С кем вы за это время общались по ситуации в клубе?

– Дважды с губернатором. С Борисом Мальцевым, председателем областной думы. С вице-губернатором. В принципе вектор понятен: ставка на молодых ребят. От высокооплачиваемых игроков придется избавляться. И определить потолок зарплат, чтобы футболисты в «Томи» делали себе имя, а не получали деньги ни за что.

– И каков будет потолок?

– Как я понимаю, 300 тысяч рублей.

– Какое у вас настроение после таких новостей?

– Губернатор сказал: нужно остаться, работать с молодыми. Даже если не получится в премьер-лиге – делать хорошую команду в ФНЛ. Я сказал: пока есть шансы – надо цепляться хотя бы за переходную зону. Реакция была…

– Какая?

– Зацепитесь – ладно, нет – значит, нет. По-человечески губернатора понять можно. Он любит футбол, но бывают такие тяжелые моменты. Я на стороне ребят, им нужно семьи обеспечивать, однако если нет денег, что делать? Были бы – губернатор платил бы. А так… Не получается пока. Сейчас вроде что-то должно пойти, хоть с долгами рассчитаемся. В Томске никого никогда не обманывали – так сказал губернатор.