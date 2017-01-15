«Рома» бьет пенальти чаще всех команд топ-5 лиг Европы

В игре с «Удинезе» футболисты «Ромы» получили право на 10-й пенальти в нынешнем сезоне. Это лучший показатель среди клубов главных европейских лиг.

К точке подошел Эдин Джеко, но реализовать одиннадцатиметровый удар не смог. Это не помешало «Роме» одержать победу над соперником с минимальным счетом. Единственный гол на 12-й минуте встречи забил Раджа Наингголан.

Сейчас римляне занимают второе место в таблице Серии А, набрав 44 очка. На один балл «Рому» опережает «Ювентус», имеющий две игры в запасе.