Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Руни вошел в число главных гвардейцев английского футбола

    Матч против «Ливерпуля» стал для нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни 450-м в английской Премьер-лиге. Руни стал лишь 17-м футболистом, достигшим этой отметки.

    Футболист вышел на замену в начале второго тайма. В нынешнем сезоне английский нападающий провел за «Манчестер Юнайтед» 14 игр, в которых отметился одним забитым мячом и сделал пять голевых передач.

    Гол Руни «Редингу» в Кубке Англии получился для англичанина 249-м в составе «МЮ». Форвард сравнялся с сэром Бобби Чарльтоном по количеству мячей за клуб.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2017 20:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11