Руни вошел в число главных гвардейцев английского футбола

Матч против «Ливерпуля» стал для нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни 450-м в английской Премьер-лиге. Руни стал лишь 17-м футболистом, достигшим этой отметки.

Футболист вышел на замену в начале второго тайма. В нынешнем сезоне английский нападающий провел за «Манчестер Юнайтед» 14 игр, в которых отметился одним забитым мячом и сделал пять голевых передач.

Гол Руни «Редингу» в Кубке Англии получился для англичанина 249-м в составе «МЮ». Форвард сравнялся с сэром Бобби Чарльтоном по количеству мячей за клуб.