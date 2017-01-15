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    Роналдиньо намерен возобновить карьеру в 2017 году

    Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо в ближайшее время может вернуться в футбол. Об этом сообщил брат и агент 36-летнего игрока Роберто де Ассиш.

    «Наша цель – вернуться в 2017 году в футбол. Предыдущий год прошел очень тихо, мы очень много путешествовали по миру, но теперь настала пора вернуться. Посмотрим, что из этого получится. Думаю, Роналдиньо будет выступать за команду, которая участвует в Кубке Либертадорес.

    Напомним, что последним клубом Роналдиньо был «Флуминенсе», который он покинул осенью 2015 года.

    Источник: Goal.com

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    15.01.2017 14:36
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 15 января 2017, 16:52

      Бабло закончилось?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 января 2017, 15:38

      Судя по его формам, в качестве мяча.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Venorez 15 января 2017, 15:38

      Эх....скоро китай соберёт всех звёзд...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      susanin62 > Venorez 15 января 2017, 17:53

      Не соберёт, там лимит ужесточили. Скорее, Индия соберёт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 января 2017, 15:04

      Любимый футболист...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      cskajeka > Тraumtanzеr 15 января 2017, 16:06

      Футбольный Бог..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      ivan1321 15 января 2017, 14:53

      это будет очень круто , мой кумир )
      жаль только он своего брата сделал агентом своим и тому кроме денег ничего не важно , хотя он после милана и даже атлетико минейро мог играть да играть на высоком уровне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Irina.Gunya 15 января 2017, 14:45

      Будет в Китае играть!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Russo_ 15 января 2017, 14:39

      Chapacoense

      0
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