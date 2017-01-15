Роналдиньо намерен возобновить карьеру в 2017 году

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо в ближайшее время может вернуться в футбол. Об этом сообщил брат и агент 36-летнего игрока Роберто де Ассиш.

«Наша цель – вернуться в 2017 году в футбол. Предыдущий год прошел очень тихо, мы очень много путешествовали по миру, но теперь настала пора вернуться. Посмотрим, что из этого получится. Думаю, Роналдиньо будет выступать за команду, которая участвует в Кубке Либертадорес.

Напомним, что последним клубом Роналдиньо был «Флуминенсе», который он покинул осенью 2015 года.