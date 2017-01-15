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Роналдиньо намерен возобновить карьеру в 2017 году

15 января 2017, 14:36
9

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо в ближайшее время может вернуться в футбол. Об этом сообщил брат и агент 36-летнего игрока Роберто де Ассиш.

«Наша цель – вернуться в 2017 году в футбол. Предыдущий год прошел очень тихо, мы очень много путешествовали по миру, но теперь настала пора вернуться. Посмотрим, что из этого получится. Думаю, Роналдиньо будет выступать за команду, которая участвует в Кубке Либертадорес.

Напомним, что последним клубом Роналдиньо был «Флуминенсе», который он покинул осенью 2015 года.

Источник: Goal.com
Роналдиньо
Комментарии (9)
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Russo_
1484480385
Chapacoense
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Irina.Gunya
1484480702
Будет в Китае играть!)
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ivan1321
1484481203
это будет очень круто , мой кумир ) жаль только он своего брата сделал агентом своим и тому кроме денег ничего не важно , хотя он после милана и даже атлетико минейро мог играть да играть на высоком уровне
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Тraumtanzеr
1484481843
Любимый футболист...
Ответить
Venorez
1484483900
Эх....скоро китай соберёт всех звёзд...
Ответить
kykyi
1484483909
Судя по его формам, в качестве мяча.
Ответить
Антибиотик
1484488364
Бабло закончилось?
Ответить
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