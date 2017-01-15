Коста хочет увеличения зарплаты в «Челси» до 300 тысяч в неделю

Нападающий «Челси» Диего Коста во вторник проведет встречу с главным тренером команды Антонио Конте. Сообщается, что стороны намерены обсудить и уладить конфликт, ранее произошедший между ними.

Также отмечается, что агент испанца запросил у руководства лондонского клуба новый контракт для игрока с увеличением заработной платы до 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, что в Китае Косте предлагали соглашение на 30 миллионов фунтов в год.

«Вали в Китай». Как Коста выбесил Конте из-за денег