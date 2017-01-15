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    Коста хочет увеличения зарплаты в «Челси» до 300 тысяч в неделю

    Нападающий «Челси» Диего Коста во вторник проведет встречу с главным тренером команды Антонио Конте. Сообщается, что стороны намерены обсудить и уладить конфликт, ранее произошедший между ними.

    Также отмечается, что агент испанца запросил у руководства лондонского клуба новый контракт для игрока с увеличением заработной платы до 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Напомним, что в Китае Косте предлагали соглашение на 30 миллионов фунтов в год.

    «Вали в Китай». Как Коста выбесил Конте из-за денег

    Источник: Twitter

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    15.01.2017 13:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 января 2017, 21:48

      Этот мир сошел с ума

      0
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      Рейтинг: +9

      Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12 15 января 2017, 19:02

      ЧЕЛСИ,ВПЕРЕД!!!

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 15 января 2017, 16:13

      Мда... Китай серйозно бьет по ринку и Fair Play

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 15 января 2017, 14:38

      Это ппц. 30 лямов фунтов в год... Только вдумайтесь в эту цифру... Просто представьте что это такое. 30 000 000 х 72 = 2 160 000 000 рублей в год. В месяц это 180 миллионов рублей...

      0
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      Рейтинг: +62

      jinhae > Max Urbanov 15 января 2017, 19:36

      -45% - налоговая ставка в англии и остаются жалкие 90 млн в мес

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor > jinhae 16 января 2017, 02:29

      так он в китае такие бабки получать, чекни скок там налог

      -1
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