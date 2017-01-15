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    «ПСЖ» включился в борьбу за Депая

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может продолжить карьеру в чемпионате Франции. По информации источника, в услугах 22-летнего голландца заинтересован «ПСЖ». Кроме парижского клуба, на футболиста также претендуют «Лион» и «Эвертон».

    Напомним, ранее сообщалось, что игрок хочет сменить клубную прописку. По данным Transfermarkt, стоимость Депая составляет 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Goal.com

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    15.01.2017 01:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 января 2017, 07:58

      Со Спартаком поборются! Но Депай по-любому должен выбрать Спартак! Уже два месяца Спартак борется! Не сдаваться!

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