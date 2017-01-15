«ПСЖ» включился в борьбу за Депая

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может продолжить карьеру в чемпионате Франции. По информации источника, в услугах 22-летнего голландца заинтересован «ПСЖ». Кроме парижского клуба, на футболиста также претендуют «Лион» и «Эвертон».

Напомним, ранее сообщалось, что игрок хочет сменить клубную прописку. По данным Transfermarkt, стоимость Депая составляет 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.