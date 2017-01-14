Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ювентус» намерен заработать на продаже Дибалы после ЧМ-2018 не менее 200 миллионов

    «Ювентус» может расстаться со своим нападающим Пауло Дибалой. Однако туринцы намерены сделать это не ранее завершения чемпионата мира-2018. Тогда, по мнению «бьянконери», за аргентинца можно будет выручить круглую сумму в размере 200 миллионов евро. Отметим, что данная цифра была названа представителям «Барселоны» и «Реала» на запрос о возможном приобретении 23-летнего игрока.

    Ожидается, что в ближайшее время Дибала продлит соглашение со «старой синьорой» до июня 2021 года. По новому контракту футболист будет зарабатывать порядка 7 миллионов евро в год, а в самом договоре будет отсутствовать сумма отступных за него.

    В текущем розыгрыше Серии А Дибала записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи в 11-ти встречах.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2017 13:45
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 15 января 2017, 18:37

      Шизоидные цифры. Раньше за сумму почти в три раза меньше покупали такого титана как Зидан, а сейчас Дибалу. Тип провел пару неплохих сезонов - однако таких футболистов пруд-пруди. 200 миллионов - апофеоз дегенерации футбола в капиталистическом мире.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 января 2017, 19:55

      Грамотно разводят, Юве молодцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 14 января 2017, 17:54

      Дибала же аргентинец, неужели в Юве уверены, что ему найдется место в старте??? Где уже есть Агуэро, Игуаин и Месси? А еще Ди Мариа и Пасторе, и неплохо играющий в Аргентине Дриусси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      falanor 14 января 2017, 16:56

      он конечно хорош но не на 200 лямов. Итальянский чемпионат это не Ла Лига или Английский чемп. 70-80 стоит без вопросов. но 200 точно нет. вон недавно продал Ювентус "одно игрока" за 100 лямов в МЮ))) все мы знаем о ком я))) и что как он там? играет на 100 лямов? как бы с Дибалой не получилось как с Погба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 14 января 2017, 15:32

      С Пипитой покажут еще, где раки зимуют!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Пикап96 14 января 2017, 15:00

      200 млн.? За него предложенных 100 млн. то много, а после чм может сдуться, и вообще за копейки отдадите))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 14 января 2017, 14:54

      лучше 300

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 14 января 2017, 14:52

      Игрок хороший но не 200 млн.Если только доллар обвалится.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11