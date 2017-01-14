«Ювентус» намерен заработать на продаже Дибалы после ЧМ-2018 не менее 200 миллионов

«Ювентус» может расстаться со своим нападающим Пауло Дибалой. Однако туринцы намерены сделать это не ранее завершения чемпионата мира-2018. Тогда, по мнению «бьянконери», за аргентинца можно будет выручить круглую сумму в размере 200 миллионов евро. Отметим, что данная цифра была названа представителям «Барселоны» и «Реала» на запрос о возможном приобретении 23-летнего игрока.

Ожидается, что в ближайшее время Дибала продлит соглашение со «старой синьорой» до июня 2021 года. По новому контракту футболист будет зарабатывать порядка 7 миллионов евро в год, а в самом договоре будет отсутствовать сумма отступных за него.

В текущем розыгрыше Серии А Дибала записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи в 11-ти встречах.