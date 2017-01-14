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  • «Ювентус» намерен заработать на продаже Дибалы после ЧМ-2018 не менее 200 миллионов

«Ювентус» намерен заработать на продаже Дибалы после ЧМ-2018 не менее 200 миллионов

14 января 2017, 13:45
8

«Ювентус» может расстаться со своим нападающим Пауло Дибалой. Однако туринцы намерены сделать это не ранее завершения чемпионата мира-2018. Тогда, по мнению «бьянконери», за аргентинца можно будет выручить круглую сумму в размере 200 миллионов евро. Отметим, что данная цифра была названа представителям «Барселоны» и «Реала» на запрос о возможном приобретении 23-летнего игрока.

Ожидается, что в ближайшее время Дибала продлит соглашение со «старой синьорой» до июня 2021 года. По новому контракту футболист будет зарабатывать порядка 7 миллионов евро в год, а в самом договоре будет отсутствовать сумма отступных за него.

В текущем розыгрыше Серии А Дибала записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи в 11-ти встречах.

Источник: AS
Италия. Серия А Ювентус Дибала Пауло
Комментарии (8)
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Зэб
1484394778
Игрок хороший но не 200 млн.Если только доллар обвалится.
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Михас007
1484394847
лучше 300
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Пикап96
1484395259
200 млн.? За него предложенных 100 млн. то много, а после чм может сдуться, и вообще за копейки отдадите))
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Ювентини-Р.Баджо
1484397128
С Пипитой покажут еще, где раки зимуют!
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falanor
1484402169
он конечно хорош но не на 200 лямов. Итальянский чемпионат это не Ла Лига или Английский чемп. 70-80 стоит без вопросов. но 200 точно нет. вон недавно продал Ювентус "одно игрока" за 100 лямов в МЮ))) все мы знаем о ком я))) и что как он там? играет на 100 лямов? как бы с Дибалой не получилось как с Погба
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Аристократ Олжик
1484405645
Дибала же аргентинец, неужели в Юве уверены, что ему найдется место в старте??? Где уже есть Агуэро, Игуаин и Месси? А еще Ди Мариа и Пасторе, и неплохо играющий в Аргентине Дриусси
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roman230582
1484412950
Грамотно разводят, Юве молодцы
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SKS6891
1484494629
Шизоидные цифры. Раньше за сумму почти в три раза меньше покупали такого титана как Зидан, а сейчас Дибалу. Тип провел пару неплохих сезонов - однако таких футболистов пруд-пруди. 200 миллионов - апофеоз дегенерации футбола в капиталистическом мире.
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