АПЛ. Дубль Алонсо помог «Челси» разгромить «Лестер»

В центральном матче 21-го тура АПЛ «Челси» в гостях добился крупной победы над «Лестером» со счетом 3:0. Дублем в составе победителей отметился Маркос Алонсо. Отметим, что испанец после Джона Терри и Бранислава Ивановича стал третьим защитником лондонского клуба, которому удавалось за один матч забить два гола.

Таким образом, «Челси» набрал 52 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице, обходя идущий вторым «Тоттенхэм» на семь баллов.

Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

Лестер – Челси – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Алонсо, 6; 0:2 – Алонсо, 51; 0:3 – Педро, 71.

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