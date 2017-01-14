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    АПЛ. Дубль Алонсо помог «Челси» разгромить «Лестер»

    В центральном матче 21-го тура АПЛ «Челси» в гостях добился крупной победы над «Лестером» со счетом 3:0. Дублем в составе победителей отметился Маркос Алонсо. Отметим, что испанец после Джона Терри и Бранислава Ивановича стал третьим защитником лондонского клуба, которому удавалось за один матч забить два гола.

    Таким образом, «Челси» набрал 52 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице, обходя идущий вторым «Тоттенхэм» на семь баллов.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

    Лестер – Челси – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Алонсо, 6; 0:2 – Алонсо, 51; 0:3 – Педро, 71.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2017 22:19
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 15 января 2017, 00:23

      Муса не в форме наверно ... Уже год

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 15 января 2017, 00:03

      Сила!

      0
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