Примера. «Барселона» отправила в ворота «Лас-Пальмаса» пять безответных мячей

В матче 18-го тура Примеры «Барселона» на своем поле одержала разгромную победу над «Лас-Пальмасом» со счетом 5:0. Дублем в составе каталонского клуба отметился Луис Суарес.

Данная победа позволила сине-гранатовым набрать 38 очков и подняться на второе место в турнирной таблице. Теперь отставание каталонцев от лидирующего «Реала» составляет два балла, однако сливочные имеют две игры в запасе.

Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

Барселона – Лас-Пальмас – 5:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Л. Суарес, 14; 2:0 – Месси, 52; 3:0 – Л. Суарес, 57; 4:0 – Туран, 59; 5:0 – Видаль, 80.

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