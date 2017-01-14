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    Примера. «Барселона» отправила в ворота «Лас-Пальмаса» пять безответных мячей

    В матче 18-го тура Примеры «Барселона» на своем поле одержала разгромную победу над «Лас-Пальмасом» со счетом 5:0. Дублем в составе каталонского клуба отметился Луис Суарес.

    Данная победа позволила сине-гранатовым набрать 38 очков и подняться на второе место в турнирной таблице. Теперь отставание каталонцев от лидирующего «Реала» составляет два балла, однако сливочные имеют две игры в запасе.

    Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

    Барселона – Лас-Пальмас – 5:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Л. Суарес, 14; 2:0 – Месси, 52; 3:0 – Л. Суарес, 57; 4:0 – Туран, 59; 5:0 – Видаль, 80.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2017 20:05
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