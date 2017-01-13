На стадионе «Севильи» могут закрыть фанатский сектор

«Севилья» может быть наказана закрытием фанатского сектора на домашнем стадионе из-за агрессивного поведения своих болельщиков во время ответного матча 1/8 финала Кубка Испании против «Реала» (3:3).

В жалобе руководства Ла Лиги говорится, что поклонники «Севильи», в частности, оскорбляли защитника команды гостей Серхио Рамоса, показывая в его адрес неприличные жесты и демонстрируя оскорбительные кричалки как в адрес самого игрока, так и его родственников.