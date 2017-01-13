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    На стадионе «Севильи» могут закрыть фанатский сектор

    «Севилья» может быть наказана закрытием фанатского сектора на домашнем стадионе из-за агрессивного поведения своих болельщиков во время ответного матча 1/8 финала Кубка Испании против «Реала» (3:3).

    В жалобе руководства Ла Лиги говорится, что поклонники «Севильи», в частности, оскорбляли защитника команды гостей Серхио Рамоса, показывая в его адрес неприличные жесты и демонстрируя оскорбительные кричалки как в адрес самого игрока, так и его родственников.

    Источник: Marca

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    13.01.2017 22:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 13 января 2017, 23:35

      Вот это порядок.. Это Европа... А у нас что? Даже писать не хочется... (((

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