В ЦСКА уверены, что Тошич продлит контракт с московским клубом

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский выразил мнение, что полузащитник Зоран Тошич продлит контракт с московским клубом. Напомним, действующее соглашение сербского хавбека с армейцами истекает ближайшим летом.

– С Тошичем до сих пор не продлен контракт, хотя до истечения осталось полгода. Что будет дальше?

– У нас хороший контакт с ним и с его агентом. Зоран – наш родной человек. Уверен, мы найдем компромиссное решение.

– Компромисс – это продление договора?

– Да.

– Разговоры про переход Тошича в «Трабзонспор» имели под собой реальную почву?

– Вокруг наших футболистов количество слухов, особенно в межсезонье, всегда превышает пределы разумного. Если бы их, слухи, можно было измерять килограммами, вес получился бы запредельным. Слухи мы не комментируем.