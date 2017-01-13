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    В ЦСКА уверены, что Тошич продлит контракт с московским клубом

    Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский выразил мнение, что полузащитник Зоран Тошич продлит контракт с московским клубом. Напомним, действующее соглашение сербского хавбека с армейцами истекает ближайшим летом.

    – С Тошичем до сих пор не продлен контракт, хотя до истечения осталось полгода. Что будет дальше?

    – У нас хороший контакт с ним и с его агентом. Зоран – наш родной человек. Уверен, мы найдем компромиссное решение.

    – Компромисс – это продление договора?

    – Да.

    – Разговоры про переход Тошича в «Трабзонспор» имели под собой реальную почву?

    – Вокруг наших футболистов количество слухов, особенно в межсезонье, всегда превышает пределы разумного. Если бы их, слухи, можно было измерять килограммами, вес получился бы запредельным. Слухи мы не комментируем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2017 12:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +364

      neofizer 13 января 2017, 17:49

      это есть хорошо.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 13 января 2017, 16:01

      Тошич должен остаться. В Турции ему делать нечего.

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