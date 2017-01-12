Траоре пока нет в составе ЦСКА из-за высокой температуры

Нападающий Ласина Траоре в ближайшие дни не сможет присоединиться к ЦСКА. У футболиста наблюдается высокая температура.

«У Ласина Траоре температура – 39. Да, он мог бы лечиться в команде, но вдруг у него что-то инфекционное и он кого-то заразит?! Главное, чтобы не было какой-нибудь малярии! Но я думаю, что у него обычная простуда из-за перепада температур. В любом случае он под наблюдением врачей, и думаю, что в течение пары дней он уже присоединится к тренировочному процессу ЦСКА», – заявил агент футболиста Дмитрий Селюк.