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    Траоре пока нет в составе ЦСКА из-за высокой температуры

    Нападающий Ласина Траоре в ближайшие дни не сможет присоединиться к ЦСКА. У футболиста наблюдается высокая температура.

    «У Ласина Траоре температура – 39. Да, он мог бы лечиться в команде, но вдруг у него что-то инфекционное и он кого-то заразит?! Главное, чтобы не было какой-нибудь малярии! Но я думаю, что у него обычная простуда из-за перепада температур. В любом случае он под наблюдением врачей, и думаю, что в течение пары дней он уже присоединится к тренировочному процессу ЦСКА», – заявил агент футболиста Дмитрий Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.01.2017 14:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 13 января 2017, 02:28

      шо??? обезьяний грипп подцепил???

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 12 января 2017, 19:24

      Ну нет и не надо.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 12 января 2017, 17:28

      не то что играть Тренироваться не хочет! во охувший уголёк!

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 января 2017, 15:04

      Не знал, что теперь не врачи оценивают состояние Траоре, а Селюк.

      1
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      Рейтинг: +320

      T 72 12 января 2017, 15:03

      Пусть выздоравливает,а там видно будет)

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 января 2017, 14:51

      У Траоре видимо пукан подгорает из-за сорвавшегося трансфера в Малагу - отсюда и высокая температура

      1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > sv1969 12 января 2017, 17:28

      100%

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 12 января 2017, 14:48

      Сомневаюсь,что кто-то опечалился в связи его отсутствием)

      1
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