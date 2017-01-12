Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мармазов: «Луис Адриано в потасовке отбил полголовы одноклубнику»

Мармазов: «Луис Адриано в потасовке отбил полголовы одноклубнику»

12 января 2017, 12:05
14

Бывший пресс-атташе «Шахтера» Руслан Мармазов дал оценку игровым качествам нападающего «Милана» Луиса Адриано. Форвард ранее выступал за донецкий клуб, а в ближайшие дни ожидается его трансфер в «Спартак».

«В «Милане» у Адриано не получилось, но в итальянском клубе не было Луческу. Вот теперь мне будет интересно будет посмотреть на бразильца в «Спартаке» с Каррерой. Он очень фактурный и интересный футболист. Потенциал у форварда огромный. Адриано – быстрый, взрывной и никому не даст спуску.

Помню, как в «Шахтере» во время сборов в Швейцарии Адриано схлестнулся с нападающим Гладким. Саша что-то сказал ему, секунды не прошло и Адриано ему отбил практически полголовы. Луческу всех наказал. Но когда речь идет о мужском коллективе, то такие вещи бывают. А Гладкий потом достаточно долго восстанавливал свои кондиции», – заявил Мармазов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Милан Спартак Адриано Луис
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
каа
1484213045
В Анжи его надо ...на воспитание..))) А игрок действительно сильный...Удачи в РФПЛ
Ответить
subbotaspartak
1484213160
Это может мне и любо, Ведь ему играть со Бздюбой.
Ответить
multi1984
1484214278
Намёк, что полкоманды Спартака будет в лазарете?)
Ответить
filosof sparty
1484214829
Пошло не гладко, вот и получил несладко…
Ответить
Volrad
1484215354
РФПЛ станет только интересней благодаря таким игрокам
Ответить
АЛЕКС 58
1484215511
По моему,первым огребёт сервант!
Ответить
ТЕКСТИЛЬ
1484218755
СПАРТАКУ такие кадры нужны.УДАЧИ!
Ответить
FanatSerj
1484220557
Эх жалко Дзюба в Зените, так бы они кукушки себе поотбивали точно, это был бы достойный соперник, не Джано же с ноги пинать ))
Ответить
dimid
1484221333
Слухи?!
Ответить
cska-62
1484224811
Цэ было в нэзалэжной... В "Спартаке" не побалуешься! Там Ребров все рёбра "пересчитает"! У него крутой нрав! И штанги он целует, маскируясь... :-))))
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
2
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
3
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
1
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
3
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
Все новости
Все новости
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
3
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
1
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
3
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
2
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
3
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
2
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
5
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
6
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
18
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
Вчера, 17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
Вчера, 16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
Вчера, 16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 16:16
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+