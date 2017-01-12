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    Мармазов: «Луис Адриано в потасовке отбил полголовы одноклубнику»

    Бывший пресс-атташе «Шахтера» Руслан Мармазов дал оценку игровым качествам нападающего «Милана» Луиса Адриано. Форвард ранее выступал за донецкий клуб, а в ближайшие дни ожидается его трансфер в «Спартак».

    «В «Милане» у Адриано не получилось, но в итальянском клубе не было Луческу. Вот теперь мне будет интересно будет посмотреть на бразильца в «Спартаке» с Каррерой. Он очень фактурный и интересный футболист. Потенциал у форварда огромный. Адриано – быстрый, взрывной и никому не даст спуску.

    Помню, как в «Шахтере» во время сборов в Швейцарии Адриано схлестнулся с нападающим Гладким. Саша что-то сказал ему, секунды не прошло и Адриано ему отбил практически полголовы. Луческу всех наказал. Но когда речь идет о мужском коллективе, то такие вещи бывают. А Гладкий потом достаточно долго восстанавливал свои кондиции», – заявил Мармазов.

    Источник: Спорт FM

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    12.01.2017 12:05
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 января 2017, 15:40

      Цэ было в нэзалэжной... В "Спартаке" не побалуешься! Там Ребров все рёбра "пересчитает"! У него крутой нрав! И штанги он целует, маскируясь... :-))))

      0
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      Рейтинг: +264

      dimid 12 января 2017, 14:42

      Слухи?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 января 2017, 14:29

      Эх жалко Дзюба в Зените, так бы они кукушки себе поотбивали точно, это был бы достойный соперник, не Джано же с ноги пинать ))

      1
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      Рейтинг: +201

      ajoq > FanatSerj 12 января 2017, 19:47

      Про Джано - убило)))

      0
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      Рейтинг: +73

      ТЕКСТИЛЬ 12 января 2017, 13:59

      СПАРТАКУ такие кадры нужны.УДАЧИ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 12 января 2017, 13:05

      По моему,первым огребёт сервант!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 > АЛЕКС 58 18 января 2017, 14:10

      огребешь ты сыкло
      если мне на глаза попадешься

      минусер херов

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      Рейтинг: +39

      Volrad 12 января 2017, 13:02

      РФПЛ станет только интересней благодаря таким игрокам

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 января 2017, 12:59

      Ждём новых поединков :)

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 января 2017, 12:53

      Пошло не гладко, вот и получил несладко…

      3
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      Рейтинг: +371

      multi1984 12 января 2017, 12:44

      Намёк, что полкоманды Спартака будет в лазарете?)

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 января 2017, 12:26

      Это может мне и любо,
      Ведь ему играть со Бздюбой.

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