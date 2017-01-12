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    Оздоев: «Не знаю, откуда появилась информация про «Марсель»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев прокомментировал слухи о возможном переходе в «Марсель». По словам футболиста, он остается в казанской команде.

    – Я остаюсь в «Рубине», готовимся ко второй части сезона. «Марсель»? Не знаю, откуда появилась информация про «Марсель». После этого позвонил агенту, он сказал, что тоже не в курсе. Видимо, это кому-то интересно. Мне не интересно, никогда о нем не думал.

    – В конце года вы мало играли. Вас это злит?

    – Ну не злит. Должен работать, доказывать. В печали нет пользы. Прошлый отрезок был не очень хороший для команды. Нужно начать год лучше и бороться за еврокубки. Когда тяжело, то бывает намного интереснее. Нужно начать с Кубка и стараться побеждать. В конце прошлого года у нас были хорошие игры. Думаю, что игра против «Спартака» была, как минимум ничейная.

    – В этом году Кубок Конфедераций...

    – Естественно, это дополнительная мотивация. Последний матч в сборной вышел удачным и для команды и для меня.

    – Сказал ли Хави Грасия что-то конкретное вам перед отпуском?

    – Нет. Он просто пожелал хорошего отдыха.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2017 11:45
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