Оздоев: «Не знаю, откуда появилась информация про «Марсель»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев прокомментировал слухи о возможном переходе в «Марсель». По словам футболиста, он остается в казанской команде.

– Я остаюсь в «Рубине», готовимся ко второй части сезона. «Марсель»? Не знаю, откуда появилась информация про «Марсель». После этого позвонил агенту, он сказал, что тоже не в курсе. Видимо, это кому-то интересно. Мне не интересно, никогда о нем не думал.

– В конце года вы мало играли. Вас это злит?

– Ну не злит. Должен работать, доказывать. В печали нет пользы. Прошлый отрезок был не очень хороший для команды. Нужно начать год лучше и бороться за еврокубки. Когда тяжело, то бывает намного интереснее. Нужно начать с Кубка и стараться побеждать. В конце прошлого года у нас были хорошие игры. Думаю, что игра против «Спартака» была, как минимум ничейная.

– В этом году Кубок Конфедераций...

– Естественно, это дополнительная мотивация. Последний матч в сборной вышел удачным и для команды и для меня.

– Сказал ли Хави Грасия что-то конкретное вам перед отпуском?

– Нет. Он просто пожелал хорошего отдыха.