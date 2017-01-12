Сампаоли: «Мы постараемся выйти в четвертьфинал Кубка Испании»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли пообщался с журналистами накануне ответного матча 1/8 финала Кубка Испании с мадридским «Реалом».

Напомним, что в первой встрече андалусийцы уступили со счетом 0:3.

«Мы настраиваемся на то, чтобы показать отличную игру против очень сильного соперника. Мы постараемся выйти в четвертьфинал. Но есть и реальность, которая может осложнить осуществление нашей мечты», — сказал он.

Напомним, что встреча «Севильи» и «Реала» состоится сегодня, 12 января.