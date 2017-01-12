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    Сампаоли: «Мы постараемся выйти в четвертьфинал Кубка Испании»

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли пообщался с журналистами накануне ответного матча 1/8 финала Кубка Испании с мадридским «Реалом».

    Напомним, что в первой встрече андалусийцы уступили со счетом 0:3.

    «Мы настраиваемся на то, чтобы показать отличную игру против очень сильного соперника. Мы постараемся выйти в четвертьфинал. Но есть и реальность, которая может осложнить осуществление нашей мечты», — сказал он.

    Напомним, что встреча «Севильи» и «Реала» состоится сегодня, 12 января.

    Источник: Marca

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    12.01.2017 10:36
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 13 января 2017, 05:35

      Севилья - достойно играла против Реала - молодцы !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 12 января 2017, 11:19

      Давайте, - 4:0 будет достаточно!

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