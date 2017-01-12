Колашинац интересен «Ювентусу»

«Ювентус» заинтересован в подписании защитника «Шальке» Сеада Колашинаца.
По информации источника, футболиста хочет подписать главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри.
«Колашинац – один из кандидатов на переход в наш клуб. Соглашение этого футболиста с «Шальке» заканчивается в июне», — выступил с заявлением спортивный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта.
В текущем розыгрыше Бундеслиги защитник сыграл в 12-ти матчах, в которых забил два гола и сделал четыре голевых передачи.
Источник: Goal.com