Колашинац интересен «Ювентусу»

«Ювентус» заинтересован в подписании защитника «Шальке» Сеада Колашинаца.

По информации источника, футболиста хочет подписать главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри.

«Колашинац – один из кандидатов на переход в наш клуб. Соглашение этого футболиста с «Шальке» заканчивается в июне», — выступил с заявлением спортивный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта.

В текущем розыгрыше Бундеслиги защитник сыграл в 12-ти матчах, в которых забил два гола и сделал четыре голевых передачи.