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  • Селюк готов дать «Томи» бесплатно шесть молодых иностранцев

Селюк готов дать «Томи» бесплатно шесть молодых иностранцев

12 января 2017, 09:20
38

Футбольный агент Дмитрий Селюк объявил о намерениях помочь «Томи», которая столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.

«Я готов протянуть «Томи» руку помощи и дать томичам бесплатно шесть молодых иностранцев в возрасте до 21 года. От «Томи» требуется только обеспечение проживания и питания.

На данный момент обреченность томского клуба не вызывает сомнений, но я даю гарантию, что после этого «Томь» будет играть не хуже и даже лучше, чем играла до зимнего периода, а по окончании сезона многие клубы будут готовы с удовольствием подписать этих футболистов.

Таким образом на примере «Томи» можно показать путь развития бюджетных клубов», — заявил агент.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Томь
Комментарии (38)
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Lenin26
1484202789
Если это произойдёт я очень удивлюсь,но всё же, если хотя бы он приведёт игроков, то с уверенностью скажу не кревя душой "Мужик!!!уважуха тебе!"
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kykyi
1484206061
21 раба?
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wh1sp3r
1484206387
Предложение, конечно, хорошее, вот только почему он сделал его в прессе а не губернатору Томской области? Хочешь помочь так действуй, а не балаболь
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Lester84
1484208316
А контракт пропишут таким образом, чтобы при последующем трансфере основные сливки получил Селюк. Из 6 иностранцев один какой-нибудь возможно и стрельнет и окупит затраты на остальных 5. Гениальная бизнес-идея)))
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bset
1484208497
Я бы на месте Томи попробовал к нему обратиться. Либо заткнуть ему рот, поскольку трепло. Либо он реально даст игроков и клуб удастся вытянуть. В любом случае, хуже-то не будет. Но если все-таки все так случится, Селюка начнут уважать
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yorgenbarenz
1484211421
Хитёр бобёр....Так как ,Селюк не мать Тереза,а ушлый спекулянт игроками,то аплодировать ему пока не стоит.
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Pablo Aimar
1484214915
это делец. он их потом натурализует и в Зенит за 10 лямов продаст.
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filosof sparty
1484215043
Ну этот прием известен). Залезть на слона покататься бесплатно, а вот слезть за баблосик…
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АЛЕКС 58
1484215230
Томь откажется с гордо поднятой головой,и намазав ж...пу вазелином,в очередной раз будет просить милостыню у любимого президента!
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Томь вперёд
1484221674
А не пошёл бы этот пиарщик куда подальше! У нас и своя молодёжь неплохая есть!
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