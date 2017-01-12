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    Селюк готов дать «Томи» бесплатно шесть молодых иностранцев

    Футбольный агент Дмитрий Селюк объявил о намерениях помочь «Томи», которая столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.

    «Я готов протянуть «Томи» руку помощи и дать томичам бесплатно шесть молодых иностранцев в возрасте до 21 года. От «Томи» требуется только обеспечение проживания и питания.

    На данный момент обреченность томского клуба не вызывает сомнений, но я даю гарантию, что после этого «Томь» будет играть не хуже и даже лучше, чем играла до зимнего периода, а по окончании сезона многие клубы будут готовы с удовольствием подписать этих футболистов.

    Таким образом на примере «Томи» можно показать путь развития бюджетных клубов», — заявил агент.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.01.2017 09:20
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +169

      TY13R 12 января 2017, 17:13

      гастрабайтеров пришлёт из Таджикистана)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 12 января 2017, 14:47

      А не пошёл бы этот пиарщик куда подальше! У нас и своя молодёжь неплохая есть!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 12 января 2017, 13:00

      Томь откажется с гордо поднятой головой,и намазав ж...пу вазелином,в очередной раз будет просить милостыню у любимого президента!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > АЛЕКС 58 12 января 2017, 13:22

      13:10 «Томь» готова принять помощь от Селюка ----- ахахахахахахахаха

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > АЛЕКС 58 18 января 2017, 14:13

      вазелин тебе нужен

      минус в жопу засунуть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 января 2017, 12:57

      Ну этот прием известен). Залезть на слона покататься бесплатно, а вот слезть за баблосик…

      1
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 12 января 2017, 12:55

      это делец. он их потом натурализует и в Зенит за 10 лямов продаст.

      2
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      Рейтинг: +371

      multi1984 12 января 2017, 12:48

      Русских бы лучше набрали молодых.зачем негритята нужны,если они при холоде даже из раздевалки не выйдут?

      0
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 12 января 2017, 12:21

      Из африканского интерната возьмет, где только проживание и питание......клоун

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 января 2017, 12:09

      Из Африки с улицы наберет?

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 января 2017, 11:57

      Хитёр бобёр....Так как ,Селюк не мать Тереза,а ушлый спекулянт игроками,то аплодировать ему пока не стоит.

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 января 2017, 11:20

      Хороший вариант!

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