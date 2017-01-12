Селюк готов дать «Томи» бесплатно шесть молодых иностранцев

Футбольный агент Дмитрий Селюк объявил о намерениях помочь «Томи», которая столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.

«Я готов протянуть «Томи» руку помощи и дать томичам бесплатно шесть молодых иностранцев в возрасте до 21 года. От «Томи» требуется только обеспечение проживания и питания.

На данный момент обреченность томского клуба не вызывает сомнений, но я даю гарантию, что после этого «Томь» будет играть не хуже и даже лучше, чем играла до зимнего периода, а по окончании сезона многие клубы будут готовы с удовольствием подписать этих футболистов.

Таким образом на примере «Томи» можно показать путь развития бюджетных клубов», — заявил агент.