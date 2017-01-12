Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Евдокимов: «Нужно всей страной просить Игнашевича, чтобы он играл за сборную»

Евдокимов: «Нужно всей страной просить Игнашевича, чтобы он играл за сборную»

12 января 2017, 06:56
29

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов уверен, что 37-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич еще может быть полезным сборной России.

«Сейчас можно 10 игр в Премьер-лиге сыграть – и попасть в топ-клуб. Можно не играть за клуб, но вызываться сборную. Теперь любой российский футболист, проявивший себя в чемпионате, уже считается кандидатом в сборную.

Вот говорят, Березуцким и Игнашевичу пора на пенсию. Но лучше защитников я не видел. Так что надо в ноги Игнашевичу всей страной упасть и попросить, чтобы он играл за сборную. В линии обороны большие проблемы», — сказал Евдокимов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Оренбург Игнашевич Сергей Евдокимов Роберт
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1484194960
Я думаю не возникнет трений: Человек с такой точкой зрения Болван, а не тренер. Нет чтоб молодых тренировать Он призывает старпёров вызывать. А может он контужен? Оренбург - он вам нужен?
Ответить
Chicha
1484199428
Он не нужен сборной.
Ответить
Добрый Бобер
1484200361
Спустя полгода: "Сергей Игнашевич подписал долгосрочный контракт с ФК "Оренбург".
Ответить
Симбир
1484204851
Видимо Роберт бурно праздники отмечал...
Ответить
Hedin
1484205014
Роберт походу Игнашевичу денег должен раз такую ересь несет или они родсвенники
Ответить
baddy
1484208226
Лучше молодых подтягивать к основе, а не старому коню кланяться. Если Евдокимов такой беспонтовый тренер, что кроме Игнаша никого не рассмотрел, пусть Ловчева еще позовет-других же нет.
Ответить
vovan55
1484208674
как бы не был хорош, но возраст берёт свое...пусть лучше молодых натаскивает...
Ответить
Lester84
1484209387
Чувак, может о другом Игнашевиче речь идет? Базару ноль, защитник он был хороший, но годы УЖЕ взяли свое. Последние года два Игнаш привозит голы в свои ворота постоянно и стабильно. Не только в сборной, но и в ЦСКА.
Ответить
zenit888
1484211634
ДЕБИЛ
Ответить
Zeff
1484211919
Ну уж на фиг. Игнашевич нулевой и Берёзы тоже.
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
3
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
1
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
3
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
Все новости
Все новости
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
3
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
1
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
3
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
2
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
3
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
2
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
5
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
6
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
18
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
Вчера, 17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
Вчера, 16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
Вчера, 16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 16:16
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+