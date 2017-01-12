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    Евдокимов: «Нужно всей страной просить Игнашевича, чтобы он играл за сборную»

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов уверен, что 37-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич еще может быть полезным сборной России.

    «Сейчас можно 10 игр в Премьер-лиге сыграть – и попасть в топ-клуб. Можно не играть за клуб, но вызываться сборную. Теперь любой российский футболист, проявивший себя в чемпионате, уже считается кандидатом в сборную.

    Вот говорят, Березуцким и Игнашевичу пора на пенсию. Но лучше защитников я не видел. Так что надо в ноги Игнашевичу всей страной упасть и попросить, чтобы он играл за сборную. В линии обороны большие проблемы», — сказал Евдокимов.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.01.2017 06:56
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +161

      adekvat 14 января 2017, 13:17

      Это сборная или дом престарелых?

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 13 января 2017, 11:55

      Отказываюсь его просить. Его время ушло.
      Кто со мной?

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 13 января 2017, 04:10

      всё будет зависеть от здоровья......но брать его надо такой игрок даже на скамейке будет полезен и на тренировках...будем надеется что скоро появятся надёжные центральные защитники и будет кому передать опыт и мастерство , ведь братья и сергей не молодеют....

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 января 2017, 14:28

      Это перебор, конечно, но, если он будет сильней, вызвать стоит

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 12 января 2017, 13:58

      Не нужно никого просить и никому не кланяться,но приглашать в сборную сильнейших на момент соревнований,независимо от возраста! Если оба защитника будут к моменту начала ЧМ лучшими,то они будут в сборной и вообще в сборной должны играть сильнейшие на данный момент,а не когда-то !

      1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 12 января 2017, 13:15

      Непопулярное мнение

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 12 января 2017, 12:05

      Совсем что ли сбрендил? Может его еще в попу расцеловать?)))

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 января 2017, 12:05

      Ну уж на фиг. Игнашевич нулевой и Берёзы тоже.

      2
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      Рейтинг: +155

      zenit888 12 января 2017, 12:00

      ДЕБИЛ

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 января 2017, 11:47

      Роберт-очень талантливый тренер. Но как ты представляешь себе всё население России, стоящее буквой"Г" перед Игнашевичем?(Валяться в ногах всем не получится по техническим причинам)Игнашевич настолько великолепен и незаменим,как Кобзон и Пугачёва?Давно бы уже про него забыли ,будь в ЦСКА нормальная селекционная работа,а не страусиная слуцковщина.

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