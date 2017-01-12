Евдокимов: «Нужно всей страной просить Игнашевича, чтобы он играл за сборную»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов уверен, что 37-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич еще может быть полезным сборной России.

«Сейчас можно 10 игр в Премьер-лиге сыграть – и попасть в топ-клуб. Можно не играть за клуб, но вызываться сборную. Теперь любой российский футболист, проявивший себя в чемпионате, уже считается кандидатом в сборную.

Вот говорят, Березуцким и Игнашевичу пора на пенсию. Но лучше защитников я не видел. Так что надо в ноги Игнашевичу всей страной упасть и попросить, чтобы он играл за сборную. В линии обороны большие проблемы», — сказал Евдокимов.