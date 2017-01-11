Агент Луиса Адриано заявил, что завтра могут быть подписаны все документы о переходе игрока в «Спартак»

Футбольный агент Жилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, заявил, что завтра могут быть подписаны все бумаги о переходе бразильского нападающего в «Спартак». Напомним, ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 1 миллион евро.

«В ближайшее время все должно решиться. Сегодня Луис проходит медицинский осмотр, а завтра встретится с руководством «Спартака». Вероятно, что уже завтра могут подписаны все бумаги. Сделка практически состоялась», – сказал Велоз.