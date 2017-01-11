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    Агент Луиса Адриано заявил, что завтра могут быть подписаны все документы о переходе игрока в «Спартак»

    Футбольный агент Жилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, заявил, что завтра могут быть подписаны все бумаги о переходе бразильского нападающего в «Спартак». Напомним, ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 1 миллион евро.

    «В ближайшее время все должно решиться. Сегодня Луис проходит медицинский осмотр, а завтра встретится с руководством «Спартака». Вероятно, что уже завтра могут подписаны все бумаги. Сделка практически состоялась», – сказал Велоз.

    Источник: Itasportpress

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    11.01.2017 23:23
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +135

      Chicha 12 января 2017, 06:52

      Зачем он нужен.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 января 2017, 23:38

      Бред а не трансфер.

      2
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