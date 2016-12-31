Луис Адриано перейдет в «Спартак» за 1 миллион

Нападающий «Милана» Луис Адриано перейдет в «Спартак». Стало известно, что московский клуб заплатит за 29-летнего форварда около одного миллиона евро.

В ближайшее время бразилец пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с красно-белыми.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Адриано провел семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.