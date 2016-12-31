Луис Адриано перейдет в «Спартак» за 1 миллион

Да его не надо брать и за 1 рубль. Он что называется сбитый летчик, а зарплата у него 4.5 млн евро включая бонусы за попадание в состав и без учета бонусов за победы и голы. Только один оклад 3.5 млн. Больше чем у Зе Луиша, столько же сколько у Промесса. Он самим своим наличием в команде испортит обстановку. Хотя, если исходить из интересов Зенита, то, конечно, берите.
Нападающий «Милана» Луис Адриано перейдет в «Спартак». Стало известно, что московский клуб заплатит за 29-летнего форварда около одного миллиона евро.
В ближайшее время бразилец пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с красно-белыми.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Адриано провел семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.