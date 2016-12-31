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    Луис Адриано перейдет в «Спартак» за 1 миллион

    Нападающий «Милана» Луис Адриано перейдет в «Спартак». Стало известно, что московский клуб заплатит за 29-летнего форварда около одного миллиона евро.

    В ближайшее время бразилец пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с красно-белыми.

    В нынешнем сезоне чемпионата Италии Адриано провел семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Football Italia

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    31.12.2016 13:14
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 31 декабря 2016, 20:30

      Да его не надо брать и за 1 рубль. Он что называется сбитый летчик, а зарплата у него 4.5 млн евро включая бонусы за попадание в состав и без учета бонусов за победы и голы. Только один оклад 3.5 млн. Больше чем у Зе Луиша, столько же сколько у Промесса. Он самим своим наличием в команде испортит обстановку. Хотя, если исходить из интересов Зенита, то, конечно, берите.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Вомбат 31 декабря 2016, 23:47

      А что, если он начнет отгружать не хуже Зе и Промеса?

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Тraumtanzеr 1 января 2017, 04:40

      Не начнет. На березе яблоки не растут.

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      ...
      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 > serppion 1 января 2017, 12:56

      Раз в год и палка стреляет, А вдруг прорвёт?

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      Рейтинг: +351

      zadira56 31 декабря 2016, 17:56

      Не заиграет

      0
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 31 декабря 2016, 16:10

      не заиграет тогда что!?? скамейка шикарная 6 млн

      -1
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      Рейтинг: +27

      VSEzaSPARTAK 31 декабря 2016, 15:34

      Россия не Италия заиграет!

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 31 декабря 2016, 15:28

      Если Адриано наберёт форму, которая была в Шахтере, тогда толку будет, а то может провалится в Спартаке как в Милане.

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 31 декабря 2016, 15:15

      Если за 1 млн. евро берут, то вложение вполне продуктивное.

      3
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      Рейтинг: +823

      diktatop 31 декабря 2016, 15:01

      за 1 лям ниче так

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      pntrz 31 декабря 2016, 14:35

      главное, чтобы зп не 6 была

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 31 декабря 2016, 14:20

      Ну за лям то сойдет,

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      Рейтинг: +107

      nikita08 31 декабря 2016, 14:18

      будем посмотреть.

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