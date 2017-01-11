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    Анчелотти назвал преимущество европейских клубов перед китайскими

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти считает, что желание побеждать в сильных турнирах остановит футболистов от перехода в китайские клубы.

    «Футболисты играют не только за деньги, но и для того, чтобы выигрывать титулы. Это главное преимущество европейских клубов на данный момент.

    Наши результаты в первом круге? Надеюсь, «Бавария» во втором круге сыграет лучше», – приводит слова Анчелотти Sport1.de.

    После 16 туров «Бавария» с 39 очками единолично возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2017 08:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 11 января 2017, 12:41

      Что-то это преимущество уже мало кому нужно.деньги затмили всё..

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