Анчелотти назвал преимущество европейских клубов перед китайскими

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти считает, что желание побеждать в сильных турнирах остановит футболистов от перехода в китайские клубы.

«Футболисты играют не только за деньги, но и для того, чтобы выигрывать титулы. Это главное преимущество европейских клубов на данный момент.

Наши результаты в первом круге? Надеюсь, «Бавария» во втором круге сыграет лучше», – приводит слова Анчелотти Sport1.de.

После 16 туров «Бавария» с 39 очками единолично возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги.