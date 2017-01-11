Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок Испании. «Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу», но пробился в 1/4 финала

    Во ответной встрече 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» в Мадриде потерпел поражение от «Лас-Пальмаса». «Матрасники» дважды вели в счете: сначала после гола Антуана Гризманна, а затем после точного выстрела Анхеля Корреа. Однако гости дважды выравнивали ситуацию усилиями Марко Ливайи. А уже в компенсированное время Матео Гарсия принес «Лас-Пальмасу» победу. Тем не менее по сумме двух встреч мадридцы сумели выйти в четвертьфинал.

    Кубок Испании. 1/8 финала. Ответный матч

    Атлетико – Лас-Пальмас – 2:3 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гризманн, 49; 1:1 – Ливайя, 59; 2:1 – Корреа, 61; 2:2 – Ливайя, 89; 2:3 – Гарсия, 90.

    Первый матч – 2:0

    Календарь Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2017 01:14
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 11 января 2017, 10:06

      Атлетик л...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 11 января 2017, 09:43

      А могли и пролететь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 11 января 2017, 03:29

      отскочили!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 11 января 2017, 02:33

      я ставил на ничью и думал что рискую....
      кто бы мог подумать...
      как же я ошибался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 11 января 2017, 02:10

      Главное им было пройти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 11 января 2017, 02:01

      так и знал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 11 января 2017, 01:21

      Продали букам, все ясно!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11