Кубок Испании. «Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу», но пробился в 1/4 финала

Во ответной встрече 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» в Мадриде потерпел поражение от «Лас-Пальмаса». «Матрасники» дважды вели в счете: сначала после гола Антуана Гризманна, а затем после точного выстрела Анхеля Корреа. Однако гости дважды выравнивали ситуацию усилиями Марко Ливайи. А уже в компенсированное время Матео Гарсия принес «Лас-Пальмасу» победу. Тем не менее по сумме двух встреч мадридцы сумели выйти в четвертьфинал.

Кубок Испании. 1/8 финала. Ответный матч

Атлетико – Лас-Пальмас – 2:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Гризманн, 49; 1:1 – Ливайя, 59; 2:1 – Корреа, 61; 2:2 – Ливайя, 89; 2:3 – Гарсия, 90.

Первый матч – 2:0

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