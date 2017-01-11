Атлетико - Лас-Пальмас

Что творится с Атлетико в последнее время - не понятно - проигрыши и проигрыши.- ужас!
|1/8 финала
первый матч
|3 января, вторник
|23:15
|Лас-Пальмас
|0:2
|Атлетико
|1/8 финала
первый матч
|3 января, вторник
|23:15
|Лас-Пальмас
|0:2
|Атлетико
|16 тур
|17 декабря, суббота
|18:15
|Атлетико
|1:0
|Лас-Пальмас
|20 тур
|17 января, воскресенье
|20:15
|Лас-Пальмас
|0:3
|Атлетико
|1 тур
|22 августа, суббота
|21:30
|Атлетико
|1:0
|Лас-Пальмас
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|10 августа, суббота
|22:00
|Лас-Пальмас
|0:2
|Атлетико
Что творится с Атлетико в последнее время - не понятно - проигрыши и проигрыши.- ужас!
Атлетико-на мыло.