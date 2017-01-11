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Материалы

Атлетико - Лас-Пальмас

10.01.2017, Вторник, 23:15 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Атлетико - Лас-Пальмас
Первый матч: 2 - 0
Испания. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
первый матч		 3 января, вторник 23:15 Лас-Пальмас 0:2 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
16 тур
17 декабря, суббота 18:15 Атлетико 1:0 Лас-Пальмас
Испания. Примера (2015/2016)
20 тур
17 января, воскресенье 20:15 Лас-Пальмас 0:3 Атлетико
1 тур
22 августа, суббота 21:30 Атлетико 1:0 Лас-Пальмас
Товарищеские матчи 2013

10 августа, суббота 22:00 Лас-Пальмас 0:2 Атлетико
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 11 января 2017, 21:19

    Что творится с Атлетико в последнее время - не понятно - проигрыши и проигрыши.- ужас!

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    Рейтинг: +14769

    kykyi 11 января 2017, 09:06

    Атлетико-на мыло.

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