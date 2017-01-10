ЦСКА пригласил на просмотр 17-летнего латыша

Нападающий юношеской сборной Латвии Оскарс Рубенис был приглашен на просмотр в ЦСКА. По этой причине 17-летний игрок не прибыл в составе своей национальной команды на поединок Мемориала Гранаткина с Россией.

«Мы хотели пригласить Оскарса, но ему поступило предложение приехать на просмотр в ЦСКА. Рубенис играет на позиции флангового нападающего, хотя иногда может действовать и как центрфорвард. Он представляет футбольный клуб «Рижская футбольная школа». В главную команду ЦСКА ему, конечно, еще рано, но даже вариант с молодежкой выглядит интересно. Посмотрим, как он себя проявит», – сказал менеджер латвийской сборной Вайводс Айварс.

Отметим, что в прошлом году Рубенис принимал участие в сборах молодежной команды армейцев.