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    ЦСКА пригласил на просмотр 17-летнего латыша

    Нападающий юношеской сборной Латвии Оскарс Рубенис был приглашен на просмотр в ЦСКА. По этой причине 17-летний игрок не прибыл в составе своей национальной команды на поединок Мемориала Гранаткина с Россией.

    «Мы хотели пригласить Оскарса, но ему поступило предложение приехать на просмотр в ЦСКА. Рубенис играет на позиции флангового нападающего, хотя иногда может действовать и как центрфорвард. Он представляет футбольный клуб «Рижская футбольная школа». В главную команду ЦСКА ему, конечно, еще рано, но даже вариант с молодежкой выглядит интересно. Посмотрим, как он себя проявит», – сказал менеджер латвийской сборной Вайводс Айварс.

    Отметим, что в прошлом году Рубенис принимал участие в сборах молодежной команды армейцев.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.01.2017 22:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36

      Bisikleta 11 января 2017, 08:40

      ЦСКА нужен состоявшийся форвард а не 17 летний пацан!!! не понимаю политику клуба

      -1
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      ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan > Bisikleta 11 января 2017, 09:45

      Денег у них то особо уже нету. Вот и приходится сейчас подбирать, из того что осталось, а не искать новое хорошее.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 11 января 2017, 03:29

      У нас своя есть молодежь!

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 11 января 2017, 01:01

      а что в прошлом году не подписали?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > x-x-x-x-x 11 января 2017, 01:39

      его и в этом еще не подписали

      1
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