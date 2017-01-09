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    Выплаты долгов игрокам «Томи» начнутся 16 января

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков сообщил о сроках выплаты задолженностей по зарплате игрокам команды. По словам специалиста, погашение начнется 16 января. Напомним, что футболисты и сотрудники томичей не получают деньги с начала текущего сезона.

    «Перед Новым годом у меня состоялся разговор с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. Сергей Анатольевич пообещал погасить задолженности – с 16 января начнут происходить выплаты. Кроме этого обсудили дальнейшие планы команды, в том числе обсудили предстоящие сборы», – сказал Петраков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.01.2017 17:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +627

      Xiko 9 января 2017, 17:37

      только не сказали какого года)))

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