Выплаты долгов игрокам «Томи» начнутся 16 января

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков сообщил о сроках выплаты задолженностей по зарплате игрокам команды. По словам специалиста, погашение начнется 16 января. Напомним, что футболисты и сотрудники томичей не получают деньги с начала текущего сезона.

«Перед Новым годом у меня состоялся разговор с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. Сергей Анатольевич пообещал погасить задолженности – с 16 января начнут происходить выплаты. Кроме этого обсудили дальнейшие планы команды, в том числе обсудили предстоящие сборы», – сказал Петраков.