Йиранек: «Соглашусь с Каррерой: в России тактика не на первом месте»

Бывший защитник и капитан «Спартака» Мартин Йиранек высказал свой взгляд на игру красно-белых под руководством Массимо Карреры. Также 37-летний чех выразил согласие с итальянским специалистом, заявлявшим ранее, что тренеры в РФПЛ не уделяют должного внимания работе над тактикой.

– Я Карреру еще футболистом застал. Я за «Реджину» выступал, он – за «Аталанту». Заводной такой защитник, видно было, что ни на секунду не выключается из игры. Никакого безразличия. Мне кажется, он передал эти свои качества «Спартаку». Удалось в этом сезоне посмотреть кое-какие игры спартаковцев по чешскому ТВ, и я заметил одну штуку: все парни понимают свою роль на поле, знают, куда двигаться и что делать, чтобы добиться результата. Не могу сказать, что я такой уж большой специалист, но увидел именно такую картину. Эта команда бьется за своего тренера и за «Спартак» и я очень бы хотел, чтобы парни стали чемпионами.

– Каррера в одном из интервью удивился, как мало внимания в России уделяют тактике. Вы поиграли и в Серии А, и в РФПЛ – правду говорит Массимо?

– Тот же Бердыев очень серьезно к этому вопросу подходит, но в целом Каррера прав. В Италии на тренировках ежедневно по полчаса работают над тактикой: каждый должен знать, куда ему двигаться в той или иной ситуации, отрабатывается слаженность игры в обороне, просматриваются видеообзоры. Я очень доволен, что в молодом возрасте попал в серию А, именно там я состоялся как защитник. Когда я только перешел в «Спартак» из «Реджины», никак не мог привыкнуть, что так мало тактических занятий. Заметил, что молодые спартаковские защитники не умеют предвидеть ситуацию, не всегда правильно занимают позицию. Старался им подсказывать.