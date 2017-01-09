Алексей Миранчук: «Уход из «Локомотива»? Мы договорились с клубом это не комментировать»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал, как проходило сегодняшнее медицинское обследование футболистов красно-зеленых после выхода из отпуска, а также подчеркнул, что не намерен наряду с клубом давать какие-либо комментарии по поводу своего ближайшего будущего.

«Все обследования прошли, ждем результата. Есть специальные программы, которые даются на время отпуска, и те, кто их выполняет, чувствуют себя хорошо. Я получил программы и от клуба, и от сборной. Старался все выполнять, поэтому во время теста на беговой дорожке чувствовал себя комфортно. Принципиальных различий между этими программами нет, просто тренеры видят по-разному, кому и где надо прибавить.

В чем нужно прибавить «Локомотиву»? Всегда есть к чему стремиться. Из команды еще никто никуда не ушел, поэтому будем смотреть ближе к чемпионату, когда соберемся и пройдем сборы. Остаюсь ли я в клубе? Без комментариев – это общая позиция моя и клуба», – сказал Миранчук.