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    Алексей Миранчук: «Уход из «Локомотива»? Мы договорились с клубом это не комментировать»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал, как проходило сегодняшнее медицинское обследование футболистов красно-зеленых после выхода из отпуска, а также подчеркнул, что не намерен наряду с клубом давать какие-либо комментарии по поводу своего ближайшего будущего.

    «Все обследования прошли, ждем результата. Есть специальные программы, которые даются на время отпуска, и те, кто их выполняет, чувствуют себя хорошо. Я получил программы и от клуба, и от сборной. Старался все выполнять, поэтому во время теста на беговой дорожке чувствовал себя комфортно. Принципиальных различий между этими программами нет, просто тренеры видят по-разному, кому и где надо прибавить.

    В чем нужно прибавить «Локомотиву»? Всегда есть к чему стремиться. Из команды еще никто никуда не ушел, поэтому будем смотреть ближе к чемпионату, когда соберемся и пройдем сборы. Остаюсь ли я в клубе? Без комментариев – это общая позиция моя и клуба», – сказал Миранчук.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.01.2017 15:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 9 января 2017, 16:45

      Устроили мыльную оперу и договорились, а раньше нельзя было договориться?

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