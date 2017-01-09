Рязанцев: «Если не будет должного доверия, то задумаюсь об уходе из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев подчеркнул, что не исключает вариант с уходом из питерского клуба, если тренерский штаб не будет в должной мере ему доверять. В нынешнем сезоне 30-летний футболист не провел ни единого матча.
– Вы мало играете у Луческу, нет идей покинуть «Зенит»?
– Народу в команде очень много — если не будет должного доверия, то буду думать над уходом из «Зенита».
– Есть ли предложения?
– Я недавно приехал, пока сам ничего не знаю.
– Поехали бы в Китай на фоне последних событий?
– Нет.
– Сергей Семак возглавил «Уфу» – может быть, к нему?
– Очень рад за него.
Источник: «Спорт день за днем»