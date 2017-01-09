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    Рязанцев: «Если не будет должного доверия, то задумаюсь об уходе из «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев подчеркнул, что не исключает вариант с уходом из питерского клуба, если тренерский штаб не будет в должной мере ему доверять. В нынешнем сезоне 30-летний футболист не провел ни единого матча.

    – Вы мало играете у Луческу, нет идей покинуть «Зенит»?

    – Народу в команде очень много — если не будет должного доверия, то буду думать над уходом из «Зенита».

    – Есть ли предложения?

    – Я недавно приехал, пока сам ничего не знаю.

    – Поехали бы в Китай на фоне последних событий?

    – Нет.

    – Сергей Семак возглавил «Уфу» – может быть, к нему?

    – Очень рад за него.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    09.01.2017 14:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +176

      gencha19 9 января 2017, 20:35

      какой такой Ростов нибуть а Зенит ибуть

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 9 января 2017, 17:00

      кому ты нужен..давно уже пора только рестораном заниматься

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 9 января 2017, 16:54

      Должного доверия не будет, его надо заслужить...

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 9 января 2017, 16:48

      Испортил себе Карьеру перейдя в Зенит, но зато бабла нагреб!

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 9 января 2017, 16:09

      А не поздно об этом задумался ?

      1
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 9 января 2017, 15:49

      Давно пора его гнать из команды, какой-то он мягкотелый

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 9 января 2017, 15:40

      ))) смешно))) сидит на лавке,получает 2 ляма,всем доволен.а про уход из команды- для прессы)))

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      Рейтинг: +36

      Bisikleta 9 января 2017, 15:36

      лично мое мнение... Александр игрок середняка нашего чемпионата. Хотя наверное все помнят его шальной гол Барсе)))

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      Рейтинг: +345

      Totti11 9 января 2017, 15:27

      Давай к нам в Ростов, пока не поздно!!! В сборной будешь через пол года. Бекиевич подготовит тебя даже не сомневайся!

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      Рейтинг: +875

      sidul1 9 января 2017, 15:08

      не твоя команда,молодец что осознал

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