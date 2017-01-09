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  • Рязанцев: «Если не будет должного доверия, то задумаюсь об уходе из «Зенита»

Рязанцев: «Если не будет должного доверия, то задумаюсь об уходе из «Зенита»

9 января 2017, 14:59
10

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев подчеркнул, что не исключает вариант с уходом из питерского клуба, если тренерский штаб не будет в должной мере ему доверять. В нынешнем сезоне 30-летний футболист не провел ни единого матча.

– Вы мало играете у Луческу, нет идей покинуть «Зенит»?

– Народу в команде очень много — если не будет должного доверия, то буду думать над уходом из «Зенита».

– Есть ли предложения?

– Я недавно приехал, пока сам ничего не знаю.

– Поехали бы в Китай на фоне последних событий?

– Нет.

– Сергей Семак возглавил «Уфу» – может быть, к нему?

– Очень рад за него.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Рязанцев Александр
Комментарии (10)
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sidul1
1483963689
не твоя команда,молодец что осознал
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Totti11
1483964836
Давай к нам в Ростов, пока не поздно!!! В сборной будешь через пол года. Бекиевич подготовит тебя даже не сомневайся!
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Bisikleta
1483965419
лично мое мнение... Александр игрок середняка нашего чемпионата. Хотя наверное все помнят его шальной гол Барсе)))
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multi1984
1483965607
))) смешно))) сидит на лавке,получает 2 ляма,всем доволен.а про уход из команды- для прессы)))
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Sasha1086
1483966140
Давно пора его гнать из команды, какой-то он мягкотелый
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life85
1483967377
А не поздно об этом задумался ?
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Челнинец
1483969711
Испортил себе Карьеру перейдя в Зенит, но зато бабла нагреб!
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polt
1483970055
Должного доверия не будет, его надо заслужить...
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Chernyi Lis
1483970410
кому ты нужен..давно уже пора только рестораном заниматься
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gencha19
1483983337
какой такой Ростов нибуть а Зенит ибуть
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