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    Жирков: «Пять очков отставания от «Спартака» отыгрываются, бросим на это все силы»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков отметил, что отставание в пять очков от лидера «Спартака» – это не слишком много. Игрок подчеркнул, что сине-бело-голубые приложат максимум усилий, чтобы обойти красно-белых в турнирной таблице. Напомним, до конца чемпионата осталось провести 13 туров. Петербуржцам и подопечным Массимо Карреры еще предстоит провести очный поединок в Москве.

    – Можно ли сказать, что после непростой первой половины сезона удалось восстановить все силы?

    – У меня были небольшие проблемы с ахиллом в конце первого круга, надеюсь, пауза помогла мне восстановиться.

    – Какие цели ставит перед собой «Зенит» – выиграть чемпионат и Лигу Европы?

    – Конечно, мы всегда ставим перед собой самые высокие цели. Отрыв в чемпионате не такой большой – всего пять очков, и это отыгрывается. Будем стараться и бросим все силы, чтобы выиграть. Надеюсь, новые футболисты в этом помогут.

    – Что скажете об «Андерлехте»?

    – В Лиге Европы все команды опасны, что доказал, например, АЗ в последней игре группового этапа. Такие команды всегда выкладываются на сто процентов.

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.01.2017 14:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 января 2017, 17:18

      После первого тура второго круга разрыв между Спартаком и Зенитом останется
      прежним, т.е. в пять очков. Всё решится после четвёртого тура.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 9 января 2017, 16:57

      Т.е. опять админресурс включите?

      3
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