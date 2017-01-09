Жирков: «Пять очков отставания от «Спартака» отыгрываются, бросим на это все силы»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков отметил, что отставание в пять очков от лидера «Спартака» – это не слишком много. Игрок подчеркнул, что сине-бело-голубые приложат максимум усилий, чтобы обойти красно-белых в турнирной таблице. Напомним, до конца чемпионата осталось провести 13 туров. Петербуржцам и подопечным Массимо Карреры еще предстоит провести очный поединок в Москве.

– Можно ли сказать, что после непростой первой половины сезона удалось восстановить все силы?

– У меня были небольшие проблемы с ахиллом в конце первого круга, надеюсь, пауза помогла мне восстановиться.

– Какие цели ставит перед собой «Зенит» – выиграть чемпионат и Лигу Европы?

– Конечно, мы всегда ставим перед собой самые высокие цели. Отрыв в чемпионате не такой большой – всего пять очков, и это отыгрывается. Будем стараться и бросим все силы, чтобы выиграть. Надеюсь, новые футболисты в этом помогут.

– Что скажете об «Андерлехте»?

– В Лиге Европы все команды опасны, что доказал, например, АЗ в последней игре группового этапа. Такие команды всегда выкладываются на сто процентов.