Жирков: «Пять очков отставания от «Спартака» отыгрываются, бросим на это все силы»

После первого тура второго круга разрыв между Спартаком и Зенитом останется
прежним, т.е. в пять очков. Всё решится после четвёртого тура.
Защитник «Зенита» Юрий Жирков отметил, что отставание в пять очков от лидера «Спартака» – это не слишком много. Игрок подчеркнул, что сине-бело-голубые приложат максимум усилий, чтобы обойти красно-белых в турнирной таблице. Напомним, до конца чемпионата осталось провести 13 туров. Петербуржцам и подопечным Массимо Карреры еще предстоит провести очный поединок в Москве.
– Можно ли сказать, что после непростой первой половины сезона удалось восстановить все силы?
– У меня были небольшие проблемы с ахиллом в конце первого круга, надеюсь, пауза помогла мне восстановиться.
– Какие цели ставит перед собой «Зенит» – выиграть чемпионат и Лигу Европы?
– Конечно, мы всегда ставим перед собой самые высокие цели. Отрыв в чемпионате не такой большой – всего пять очков, и это отыгрывается. Будем стараться и бросим все силы, чтобы выиграть. Надеюсь, новые футболисты в этом помогут.
– Что скажете об «Андерлехте»?
– В Лиге Европы все команды опасны, что доказал, например, АЗ в последней игре группового этапа. Такие команды всегда выкладываются на сто процентов.