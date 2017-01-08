Будковский может сменить «Анжи» на топ-клуб РФПЛ

Нападающий «Шахтера» Филипп Будковский, на правах аренды выступающий за «Анжи», может продолжить карьеру в одном из топ-клубов РФПЛ. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.

«На данный момент он остается игроком «Анжи», а дальше посмотрим. Думаю, Филипп неплохо отыграл последние шесть месяцев, так что интерес к нему есть. Им постоянно интересуются, но с той же «Уфой» до конкретных разговоров не доходило. Есть интерес и со стороны топ-клубов России, но, опять же, до конкретики мы не доходили», – сказал Шаблий.

Напомним, ранее сообщалось, что Будковский может покинуть «Анжи» в связи с изменением вектора развития клуба.