Будковский может сменить «Анжи» на топ-клуб РФПЛ

Хотелось бы конечно,что бы игроки не убегали из клубов попавших в затруднительную ситуацию,но увы,реалии жизни таковы,что каждый думает о своём кармане а не о команде,сейчас мир футбола не такой как раньше,сейчас это тупо доход и пиар. Но и футболистов в таких ситуациях с одной стороны можно понять.
Нападающий «Шахтера» Филипп Будковский, на правах аренды выступающий за «Анжи», может продолжить карьеру в одном из топ-клубов РФПЛ. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.
«На данный момент он остается игроком «Анжи», а дальше посмотрим. Думаю, Филипп неплохо отыграл последние шесть месяцев, так что интерес к нему есть. Им постоянно интересуются, но с той же «Уфой» до конкретных разговоров не доходило. Есть интерес и со стороны топ-клубов России, но, опять же, до конкретики мы не доходили», – сказал Шаблий.
Напомним, ранее сообщалось, что Будковский может покинуть «Анжи» в связи с изменением вектора развития клуба.