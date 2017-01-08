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    Будковский может сменить «Анжи» на топ-клуб РФПЛ

    Нападающий «Шахтера» Филипп Будковский, на правах аренды выступающий за «Анжи», может продолжить карьеру в одном из топ-клубов РФПЛ. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.

    «На данный момент он остается игроком «Анжи», а дальше посмотрим. Думаю, Филипп неплохо отыграл последние шесть месяцев, так что интерес к нему есть. Им постоянно интересуются, но с той же «Уфой» до конкретных разговоров не доходило. Есть интерес и со стороны топ-клубов России, но, опять же, до конкретики мы не доходили», – сказал Шаблий.

    Напомним, ранее сообщалось, что Будковский может покинуть «Анжи» в связи с изменением вектора развития клуба.

    Источник: ТАСС

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    08.01.2017 20:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 9 января 2017, 00:25

      Хотелось бы конечно,что бы игроки не убегали из клубов попавших в затруднительную ситуацию,но увы,реалии жизни таковы,что каждый думает о своём кармане а не о команде,сейчас мир футбола не такой как раньше,сейчас это тупо доход и пиар. Но и футболистов в таких ситуациях с одной стороны можно понять.

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      Рейтинг: +239

      Михас007 9 января 2017, 00:10

      лучше останься

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